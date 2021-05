Está marcada para às 14h desta terça-feira (18/05) a participação da secretária de Saúde de Nova Friburgo, Nicole Cipriano, na reunião proposta pelo Legislativo para que sejam prestados esclarecimentos sobre a gestão da saúde no município.

A secretária foi convocada a comparecer no Plenário Jean Bazet, por meio de uma proposição feita pela presidência da Câmara de Vereadores, em conjunto com os demais parlamentares. A sessão está prevista para ser transmitida ao vivo no canal da Câmara no Youtube