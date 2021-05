Por O Dia

Publicado 19/05/2021 18:17

Após denúncia anônima, os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam um homem de 32 anos, que trabalhava como motorista de aplicativo, nesta terça-feira (18/05), por tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos mais de meio quilo de maconha, dividido em 39 tabletes.

O veículo foi abordado na Rua Sinder, na Chácara do Paraíso. Segundo a PM, o suspeito era responsável pelo recebimento e armazenamento das drogas, que eram vendidas pelo tráfico de drogas do bairro Cordoeira.

O veículo conduzido pelo suspeito e um aparelho celular também foram apreendidos na ação. O caso foi registrado na 151ª DP.