Publicado 19/05/2021 19:30

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, dará continuidade, nesta quinta-feira (20/05), à vacinação contra a Covid-19 em gestantes, com comorbidades, na Policlínica Sylvio Henrique Braune, das 9h às 13h, no Suspiro. Para esse público será utilizada a vacina CoronaVac, uma vez que a Anvisa suspendeu o uso da Astrazeneca.

Segundo a Secretaria de Saúde, o município recebeu do Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado, 170 doses do imunizante, juntamente com um ofício orientando aplicação da primeira dose para as grávidas.

Este grupo estava sendo vacinado com o imunobiológico AstraZeneca mas, após recomendação da Anvisa, a aplicação foi suspensa no último dia 11 de maio . Apesar do quantitativo pequeno de doses recebidas, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde estima que seja suficiente para atender ao público-alvo determinado pelo Governo Estadual e o Plano Nacional de Imunização.

Para receber a primeira dose da vacina, é necessário apresentar Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência, Cartão do SUS e original e cópia de documento comprovando a existência das doenças crônicas previstas, como receita médica, declaração ou laudo de profissional médico que atesta a existência da(s) comorbidade(s) referida(s).

As comorbidades previstas pelo Plano Nacional de Imunização contra Covid-19 são: diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar, asma grave, insuficiência cardíaca, cor-pulmonale, hipertensão pulmonar, hipertensão arterial grave, miocardiopatias e pericardiopatias, doença da aorta dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênita no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doença cerebrovascular, doença renal crônica, câncer, imunossuprimidos, indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, anemia falciforme, obesidade mórbida e síndrome de Down.