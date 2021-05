Por O Dia

Ações de combate ao tráfico de drogas realizadas pelos policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo, nesta quarta-feira (19/05), levaram à prisão de quatro pessoas e apreensão de material entorpecente. Duas das operações aconteceram no Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino. Outras duas renderam abordagens no Rui Sanglard e no Alto do Floresta.

Na Avenida Maestro Joaquim Naegele, altura do condomínio Terra Nova I, um homem de 22 anos foi preso pelos PMs do Serviço Reservado. Com ele foram apreendidos 57 unidades de maconha. Na mesma avenida, dessa vez na altura do Terra Nova II, os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) prenderam dois homens, de 20 e 40 anos, com 40 papelotes de cocaína e R$ 50 em dinheiro.

No Rui Sanglard, também no distrito de Conselheiro Paulino, os policiais militares do Patamo prenderam uma mulher, de 21 anos, com 12 papelotes de cocaína. A suspeita foi abordada na Rua José Poletti e também estava de posse de uma quantia em dinheiro que teria recebido por traficar drogas.

No Alto do Floresta, no loteamento Santa Terezinha, os PMs do Serviço Reservado abordaram um homem de 35 anos, com dois pequenos tabletes de maconha e dois litros de lança perfume. Aos PMs, o suspeito informou que as drogas seriam para uma “Rave”. Ele foi encaminhado para a 151ª DP, onde foi ouvido, autuado, mas liberado para responder o processo em liberdade.