Por O Dia

Publicado 21/05/2021 16:14

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, informou nesta quinta-feira (20/05) o início do cadastro de profissionais da educação para elaboração de cronograma e estratégias de vacinação contra a Covid-19. O cadastramento é totalmente on-line e deve ser feito no site da Prefeitura

Como o município segue o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, assim como as orientações sobre vacinação e público-alvo do Governo do Estado, ainda não há data prevista para o início da vacinação nos profissionais da educação.

Publicidade

Contudo, é solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, que todos os profissionais, sejam da rede pública municipal, estadual ou privada, assim como profissionais de ensino superior, com idade igual ou superior a 59 anos, preencham o formulário, que ficará disponível até o dia 26 de maio.

De acordo com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, a expectativa é que a imunização deste público-alvo, que está contemplado pelo Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, inicie no mês de junho. Porém, isso vai depender que a Secretaria Estadual de Saúde envie as doses necessárias.