Por O Dia

Publicado 21/05/2021 20:29 | Atualizado 21/05/2021 20:32

Nova Friburgo possui agora cinco unidades de saúde que realizam teste de Covid-19. Além do Centro de Triagem, na Via Expressa; Hospital Municipal Raul Sertã; e da UPA 24 horas em Conselheiro Paulino; os exames estão sendo realizados também no Hospital Maternidade, no Centro, e na Policlínica Sylvio Henrique Braune, no Suspiro.



No entanto, é preciso apresentar a solicitação de um médico para realizar o exame e, no caso da Policlínica Sylvio Henrique Braune o atendimento é determinado conforme regulação estadual (SISREG).



No município são oferecidos atualmente dois tipos de testes: o teste rápido, que leva cerca de 20 a 30 minutos para sair o resultado e é voltado para pacientes a partir do oitavo dia de sinais e sintomas; e o Swab, para pacientes a partir do terceiro dia de sinais e sintomas e contactantes de pacientes positivos, cujo resultado demora entre dois a três dias, uma vez que precisam ser analisados no Lacen, no Rio de Janeiro.



Confira o horário de funcionamento das unidades para testes:



- Centro de Triagem Covid-19, na Via expressa - teste rápido e Swab. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



- Hospital Municipal Raul Sertã, no Centro - teste rápido e Swab. Atendimento 24 horas, todos os dias.



- Policlínica Sylvio Henrique Braune, no Suspiro - teste rápido e Swab. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h. Exames agendados pelo SISREG



- UPA Nova Friburgo - teste rápido. Atendimento 24 horas, todos os dias.



- Hospital Maternidade de Nova Friburgo - teste rápido e Swab. Atendimento 24 horas, todos os dias, para gestantes com sintomas.



Resultados:



Teste rápido – na hora (20/30 minutos)

Swab - Coletados no Hospital Municipal Raul Sertã e no Centro de Triagem Covid - resultado do setor NVH no Hospital Municipal Raul Sertã, através de documento de comprovação de parentesco para preservação dos pacientes.

Swab - Coletados Posto do Suspiro – resultado entregue no posto através de documento de comprovação de parentesco para preservação dos pacientes.