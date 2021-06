Munições foram apreendidas após denúncia anônima - Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 17:49

Os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, apreenderam uma grande quantidade de munições nesta segunda-feira (14/06), em ação de combate ao tráfico na Rua Rio Paraíba, na localidade de Tiradentes, em Amparo. Os PMs chegaram ao material após uma denúncia anônima sobre homens armados circulando pela localidade.



Quando as viaturas chegaram ao local, três homens foram vistos próximo ao balde, onde estavam guardadas as munições. No entanto, ao perceberem a aproximação dos PMs, os três suspeitos fugiram.



Foram apreendidos na ação um revólver calibre 38 milímetros; 194 munições calibre 9mm; 214 munições calibre 40mm; 229 munições calibre 38mm; 176 munições calibre 380mm; e 3 munições calibre 32mm, dentro de um balde que foi deixado para trás pelos suspeitos. O caso foi registrado na 151ª DP, onde o material ficou apreendido.



Também nesta segunda-feira, os PMs do Serviço Reservado, do 11º BPM, de posse de denúncias sobre tráfico de drogas na Estrada Cipriano da Veiga, em Barracão dos Mendes, prenderam um homem de 26 anos, com 32 unidades de cocaína.

Drogas apreendidas em ação de combate ao tráfico no domingo Divulgação

Na noite do domingo (13/06), os PMs do Patamo apreenderam uma grande quantidade de drogas, na Rua Manoel Alexandre de Moura, no Catarcione. Um homem de 25 anos foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a PM, o suspeito foi flagrado desenterrando as drogas em uma área de mata. Foram apreendidos 3.330 quilos de cocaína e 2 quilos de maconha, além de um aparelho celular e uma balança de precisão.