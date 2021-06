Hemocentro de Nova Friburgo funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 - Paula Valviesse

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 16:14

A Prefeitura de Nova Friburgo emitiu um alerta sobre a situação do estoque de sangue do Hemocentro Regional de Nova Friburgo Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins. Segundo o município, o estoque de sangue tipo O+, por exemplo, está em situação crítica. Sendo assim, é solicitado que quem possa doar compareça na unidade, que atende 13 municípios da Região Serrana.

Junho é o mês de conscientização sobre a importância da doação de sangue, com o “Junho Vermelho”, mas a doação para a unidade é uma questão de colaboração da população durante todo o ano. Neste período de pandemia, o número de doadores caiu significativamente, o que leva ao pedido urgente.

O Hemocentro Regional de Nova Friburgo Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins fica anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã e funciona de segunda a sexta, das 8h às 11h30. A unidade atende 13 municípios da região: Nova Friburgo, Sumidouro, Cachoeiras de Macacu, São José do Vale do Rio Preto, Duas Barras, Carmo, Cordeiro, Bom Jardim, Cantagalo, Macuco, Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto e Santa Maria Madalena.

A doação de sangue é um ato voluntário e salva vidas. Para doar basta comparecer ao Hemocentro portando documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho certificado de reservista ou carteira do conselho profissional), estar bem de saúde, ter entre 16 (somente com autorização dos pais) e 70 anos, pesar, no mínimo, 50 kg, não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação.

No entanto, algumas situações impedem a doação temporariamente, tais como: febre acima de 37°C, gripe ou resfriado, gravidez atual (90 dias após o parto normal e de 180 dias após a cesariana), amamentação (até 1 ano após o parto), uso de alguns medicamentos, anemia, cirurgias ou extração dentária, tatuagem ou piercing com menos de 1 ano.

Em caso de vacinação, o doador precisa informar quando recebeu a vacina, pois o impedimento varia de acordo com o tipo de vacina. Quem recebeu transfusão de sangue fica impedido de doar por 1 ano. Doar sangue é seguro e quem doa uma vez, não é obrigado a doar sempre.