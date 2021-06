Ação de combate ao tráfico realizada pelos PMs do 11º BPM - Divulgação

Ação de combate ao tráfico realizada pelos PMs do 11º BPMDivulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 21:36

Os policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo prenderam quatro pessoas e apreenderam dois adolescentes, de 17 anos, em ações de combate ao tráfico neste final de semana. As ações aconteceram em Conselheiro Paulino, Olaria e no Cordoeira e foram registradas na 151ª DP. Já na Estrada de Varginha, em Riograndina, uma mulher foi detida por posse ilegal de arma.

No domingo (20/06), os PMs do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) prenderam um homem de 26 anos, na Rua Maestro Joaquim Naegele, altura do terra Nova, em Conselheiro Paulino. Com ele foram apreendidos 52 papelotes de cocaína e R$ 120 em dinheiro.

Publicidade

Em Olaria, no sábado (19/06), um homem de 39 anos foi preso por tráfico, pelos PMs do Serviço Reservado. Ele estava com 36 papelotes de cocaína quando foi abordado na Rua Santa Catarina.

Na sexta-feira (18/06), duas ações resultaram em prisões. No Cordoeira, um homem de 21 anos foi abordado pelos PMs do Serviço Reservado na Rua Elisa Ventura, sendo encontrado com ele 15 papelotes de cocaína. E em Conselheiro Paulino, no Terra Nova, os PMs do Patamo apreenderam dois adolescentes, ambos com 17 anos, com 22 papelotes de cocaína.

Publicidade

Além das ações de combate ao tráfico, no domingo (20/06), uma mulher de 40 anos foi preso por posse ilegal de armas na Estrada da Varginha, em Riograndina. Os PMs do Patamo apreenderam com ela um revólver calibre 32 milímetros com seis munições intactas. Ela também foi encaminhada para a delegacia, onde permaneceu presa e a arma apreendida.