Caso aconteceu na Escola Municipal Santa Paula Frassinetti, em Nova Friburgo, nesta quarta-feira (17) - Reprodução

Publicado 19/04/2024 08:41

Uma professora da rede municipal de ensino de Nova Friburgo foi afastada, nesta quinta-feira (18), por suspeita de ter grampeado um bilhete no uniforme de uma criança de 5 anos.

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (17) na Escola Municipal Santa Paula Frassinetti, no centro do município. Segundo a mãe da criança, o filho ficou com o papel grampeado na camisa durante todo o período em que o menino ficou na escola. O grampo teria até machucado a criança.

A mãe soube do bilhete através de uma amiga, que foi buscar o menino na escola. O papel dizia "Mamãe, favor mandar outra caderneta. Obrigada!".

O fato chegou ao conhecimento da Prefeitura de Nova Friburgo nesta quinta-feira (18). Em uma postagem nas redes sociais, o prefeito Johnny Maycon revelou que a professora foi afastada enquanto o caso seja apurado. Outras medidas serão discutidas de acordo com os desdobramentos da sindicância.

"É importante ressaltar que nunca compactuaremos com tal atitude ou qualquer ato que desrespeite e/ou viole os direitos e exponha de forma vexatória as nossas crianças. Com isso, assim que tomamos conhecimento do fato, de pronto iniciamos todos os processos internos e decidimos pelo afastamento do profissional para que haja a devida apuração e as medidas cabíveis sobre o caso sejam tomadas de acordo com os desdobramentos", escreveu.