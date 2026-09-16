Uma das novidades desta edição é o lançamento da Fri Jazz Beer, cerveja oficial do festival. A bebida é uma Puro Malte German Pils, comercializada em garrafa de 600 ml e desenvolvida especialmente para o evento. - Rômulo Espíndola

Uma das novidades desta edição é o lançamento da Fri Jazz Beer, cerveja oficial do festival. A bebida é uma Puro Malte German Pils, comercializada em garrafa de 600 ml e desenvolvida especialmente para o evento.Rômulo Espíndola

Publicado 16/09/2026 08:00

Nova Friburgo recebe, a partir desta quinta-feira (17), a quinta edição do Fri Jazz & Blues. O festival segue até domingo (20), com programação gratuita em Lumiar e São Pedro da Serra, reunindo shows, gastronomia, cultura, turismo, natureza e atrações voltadas para toda a família.

A edição deste ano terá duas Vilas do Jazz, uma em cada distrito, ampliando a programação e a integração entre os dois destinos turísticos da Região Serrana. Além das apresentações musicais, a proposta é estimular a circulação de visitantes por restaurantes, bares, cervejarias, hospedagens, comércio, artesanato e outros atrativos locais.

Entre os nomes confirmados estão Leo Gandelman, que possui mais de 30 anos de carreira solo; Jefferson Gonçalves, reconhecido como um dos principais nomes da harmônica brasileira; e Ângelo Nani, que comemora três décadas de trajetória musical. A programação também contará com apresentações de Sonja, Bando de Blues, B2 Regional e outros artistas da cena regional.

O festival terá ainda atrações paralelas, como a Feira da Sustentabilidade, com artesanato e produtos sustentáveis; o 2º Seminário de Promoção Internacional e Captação de Eventos; o Rally de Antigos Circuito Serra & Mar; atividades infantis; intervenções circenses e a exposição Divas do Jazz, dedicada à participação feminina na história do jazz e do blues.

Fri Jazz Beer

Uma das novidades desta edição é o lançamento da Fri Jazz Beer, cerveja oficial do festival. A bebida é uma Puro Malte German Pils, comercializada em garrafa de 600 ml e desenvolvida especialmente para o evento.

A organização também aposta no festival como ferramenta de movimentação da economia local. A edição presencial realizada em 2025 reuniu mais de 20 mil pessoas em três dias. Na ocasião, segundo dados divulgados pelo Nova Friburgo Convention & Visitors Bureau, a ocupação da rede hoteleira da região chegou a 100%, com aumento do movimento em estabelecimentos comerciais de Lumiar e São Pedro da Serra.

Para Luciane Oliveira, diretora da Trade Assessoria e Eventos, responsável pela realização do festival, a proposta é fortalecer a relação entre cultura, turismo e desenvolvimento econômico.

“Queremos que as pessoas venham pela música, mas descubram também a gastronomia, a natureza, os empreendedores e tudo o que Lumiar e São Pedro da Serra têm para oferecer”, afirma.

O Fri Jazz & Blues teve sua primeira edição em 2018. Depois das edições de 2018 e 2019 e de uma edição especial em formato de live durante a pandemia, o festival voltou ao formato presencial em 2025.

Serviço



17 a 20 de setembro de 2026

Lumiar e São Pedro da Serra – Nova Friburgo

Entrada gratuita

Programação completa: Fri Jazz & Blues 202617 a 20 de setembro de 2026Lumiar e São Pedro da Serra – Nova FriburgoEntrada gratuitaProgramação completa: frijazz.com.br

Realização: Trade Assessoria e Eventos

Patrocínio: Embratur