Fri Jazz & Blues 2026 reúne mais de 38 mil pessoas durante quatro dias em Lumiar e São Pedro da Serra - Divulgação

Fri Jazz & Blues 2026 reúne mais de 38 mil pessoas durante quatro dias em Lumiar e São Pedro da SerraDivulgação

Publicado 21/09/2026 15:56

Mais de 38 mil pessoas passaram nas Vilas do Jazz em Lumiar e São Pedro da Serra durante os quatro dias da quinta edição do Fri Jazz & Blues, realizada entre quinta-feira (17) e domingo (20), em Nova Friburgo. O festival reuniu shows gratuitos, gastronomia, cervejarias, artesanato e atividades culturais nos dois distritos.

Além da programação musical, o festival contou com 21 expositores de gastronomia e 11 cervejarias, distribuídos entre as duas Vilas do Jazz. A edição também reuniu 84 artesãos de Nova Friburgo e de outras cidades, que participaram da programação comercial e de artesanato.

Nos palcos, passaram dezenas de artistas locais, regionais e nomes de projeção nacional e internacional. Entre eles estiveram Leo Gandelman, Jefferson Gonçalves, Ângelo Nani, Márvio Ciribelli, Sonja, Marcos Ottaviano, Nanda Moura, Caru de Souza, Bando de Blues, B2 Regional, Indianola Blues Boys e outros.

A edição de 2026 também teve atrações paralelas. O Divas do Jazz, espaço dedicado às mulheres e suas trajetórias no jazz e no blues, recebeu visitantes durante os quatro dias. A programação incluiu ainda a Feira da Sustentabilidade, o 2º Seminário de Promoção Internacional e Captação de Eventos, o Rally de Antigos Circuito Serra & Mar, atrações infantis e intervenções circenses.

Novidade desta quinta edição, a Área Empresarial também integrou a programação, aproximando o público de estabelecimentos e empreendedores de Nova Friburgo e apresentando negócios e serviços da cidade e dos distritos.

A movimentação também chegou à rede de hospedagem. Durante o período do evento, a ocupação hoteleira na região chegou a 100%, com visitantes de Nova Friburgo, de outras cidades do estado do Rio de Janeiro e de outros estados.

Para Zé Alexandre, diretor da Trade Assessoria e Eventos, o movimento gerado pelo festival mostra o impacto da programação para além dos palcos.

“Aqui a gente não está falando só de cultura, estamos falando de desenvolvimento. Temos uma economia criativa ligada ao festival e que movimenta a vida de artesãos, artesãs, empreendedores e trabalhadores. É essa expectativa que precisamos manter.”

Luciane Oliveira, diretora da Trade Assessoria e Eventos, destacou a movimentação registrada pelos estabelecimentos durante o evento.

“Batemos todos os recordes de público. Tivemos lotação absoluta nas pousadas e no Airbnb, restaurantes cheios e uma movimentação muito forte também nas ruas. Isso aquece a economia em um período do mês que sabemos que é difícil para o empreendedor. Dá muito orgulho fazer o Fri Jazz e ver todo esse sucesso.”

Criado em 2018, o Fri Jazz & Blues chegou à quinta edição em 2026. Depois das edições de 2018 e 2019 e de uma edição especial em formato de live durante a pandemia, o festival voltou ao formato presencial em 2025. Naquele ano, mais de 20 mil pessoas participaram da programação em três dias.

Em 2026, o evento voltou a ocupar Lumiar e São Pedro da Serra, com programação nos dois distritos e entrada gratuita. A organização já trabalha na continuidade do festival para as próximas edições.