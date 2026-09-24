Tapa-buracos na RJ-142 - Divulgação Prefeitura de Casemiro

Tapa-buracos na RJ-142Divulgação Prefeitura de Casemiro

Publicado 24/09/2026 14:48 | Atualizado 24/09/2026 14:59

O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) iniciou, na segunda-feira (21), uma operação tapa-buracos na RJ-142, rodovia que liga Nova Friburgo a Casimiro de Abreu. O serviço tem caráter emergencial e há previsão de que os trabalhos avancem até a RJ-162, que passa pelo distrito de Rio Dourado.

A situação da RJ-142 havia sido registrada em reportagem publicada no dia 14 de setembro . Na ocasião, motoristas relataram dificuldades em diferentes trechos da rodovia, que é uma importante ligação entre Nova Friburgo, Lumiar, São Pedro da Serra e a Região dos Lagos. O estado do pavimento e a vegetação próxima à pista estavam entre as principais preocupações apontadas.

Além da operação tapa-buracos, os municípios solicitam outros serviços de manutenção, como pavimentação, sinalização, instalação e manutenção de defensas e roçada.