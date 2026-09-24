Tapa-buracos na RJ-142Divulgação Prefeitura de Casemiro
DER-RJ inicia tapa-buracos na rodovia entre Nova Friburgo e Casimiro
Serviço começou nesta semana na Rodovia Serramar, que liga Nova Friburgo a Casimiro de Abreu; reportagem de O DIA havia mostrado buracos, mato alto e pontos de risco
Mutirão retira 742 quilos de resíduos do Rio Bengalas em Nova Friburgo
Ação em Conselheiro Paulino recolheu 42 pneus e dois sofás, além de outros materiais
Vacinação antirrábica começa no sábado em 20 pontos de Nova Friburgo
Primeira fase da campanha será realizada no sábado (26), com imunização gratuita de cães e gatos em bairros da área urbana
Servidores do Raul Sertã pedem assembleia e indicam possível greve
Trabalhadores reivindicam mudança na escala, pagamento de passagens e revisão do ponto eletrônico; Prefeitura diz que negocia com sindicato
Fri Jazz & Blues 2026 reúne mais de 38 mil pessoas em Nova Friburgo
Quinta edição do festival movimentou rede hoteleira, restaurantes e comércio de Lumiar e São Pedro da Serra entre quinta-feira e domingo
Nova Friburgo recebe mutirão do Procon para negociação de dívidas
Atendimento no centro da cidade oferecerá descontos e parcelamentos entre os dias 22 e 24 de setembro
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