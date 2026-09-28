Carteirinha facilita acesso a direitos garantidos por leiReprodução IG PMNF
A identificação é voltada a moradores do município que tenham diagnóstico de fibromialgia comprovado por laudo médico com indicação do CID. A medida considera uma das principais dificuldades enfrentadas por quem convive com a doença: por não apresentar sinais visíveis, a condição pode não ser reconhecida imediatamente em situações que exigem atendimento prioritário.
Com a carteirinha, a pessoa diagnosticada passa a ter um documento específico para comprovar sua condição, facilitando a identificação em atendimentos e serviços. A iniciativa também busca ampliar o conhecimento sobre a fibromialgia e contribuir para o respeito às necessidades de quem convive com a doença.
A solicitação é feita por meio de formulário disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Quem tiver dificuldade para realizar o preenchimento pode procurar atendimento presencial para receber orientação.
A Secretaria Municipal de Saúde fica na Avenida Alberto Braune, 224, no antigo prédio da Oi, no Centro, no segundo andar. O atendimento informado pelo município ocorre de segunda a sexta-feira.
A entrega atual corresponde aos primeiros cadastros que tiveram a documentação concluída. Os demais pedidos continuam em análise e, após a regularização de eventuais pendências, seguem para confecção e emissão das carteirinhas.
LEI FEDERAL GARANTE DIREITOS
A legislação estabelece que a avaliação deve considerar as limitações e os impactos da condição na vida de cada indivíduo. O reconhecimento legal amplia a discussão sobre acesso a direitos e sobre a necessidade de atendimento adequado às pessoas que convivem com a fibromialgia.
Carteirinha facilita acesso a direitos de fibromiálgicos em Nova Friburgo
Documento é destinado a moradores diagnosticados com a doença e pode auxiliar no atendimento prioritário
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