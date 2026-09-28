Foto de Regina Lo Bianco em exposição na CLIC: Poéticas do OlharRegina Lo BIanco

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Jannaina Costa
A fotografia é o ponto de encontro de três artistas de Nova Friburgo na exposição “CLIC – Poéticas do Olhar”, em cartaz na Usina Cultural Energisa. A mostra reúne trabalhos de Regina Lo Bianco, Pedro Bessa e Fernando Braune e integra a programação do quarto ano do Projeto Resistência Artística.
A exposição é a décima realizada pelo projeto, que retornou à Usina Cultural depois de uma temporada de 2025 com três exposições e mais de 12 mil visitantes, segundo informações divulgadas pela organização.
Diferentes formas de olhar
Com curadoria de Mário Massena, Mário Moreira e Tiago Viana, a exposição apresenta diferentes possibilidades de utilização da linguagem fotográfica. As obras passam pelo registro documental e afetivo e chegam a trabalhos que exploram o céu e o espaço, além de propostas que combinam fotografia com pintura, desenho, tecidos e outras materialidades.
A proposta da mostra parte de uma reflexão sobre o excesso de imagens no cotidiano. Em vez do registro automático, os curadores propõem uma relação mais atenta com a fotografia, valorizando o tempo de observação e a experiência diante da imagem.
O Projeto Resistência Artística é liderado por Wilton Neves e tem a arte-educação como uma de suas bases. A iniciativa busca aproximar artistas e comunidade por meio de exposições e ações voltadas à formação de público.
Espaço cultural
Inaugurada em 2001, a Usina Cultural Energisa funciona no antigo prédio do escritório da Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo. O espaço possui três galerias, teatro/auditório e café, além de abrigar a Escola de Música da Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense.
Em 2024, o local passou por melhorias e ganhou um espaço anexo multiuso, utilizado para feiras, oficinas e exposições. A intervenção também ampliou as condições de acessibilidade do equipamento cultural.
Serviço
Exposição: CLIC – Poéticas do Olhar
Local: Usina Cultural Energisa
Endereço: Praça Getúlio Vargas, 55, Centro, Nova Friburgo
Visitação: terça a sábado, das 13h às 20h, até 19 de dezembro
Entrada: gratuita
Classificação: livre.
A exposição integra a programação do Projeto Resistência Artística, realizado pela WN Recursos, com patrocínio da Energisa e apoio do Instituto Energisa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.
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