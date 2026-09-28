Foto de Regina Lo Bianco em exposição na CLIC: Poéticas do OlharRegina Lo BIanco
Local: Usina Cultural Energisa
Endereço: Praça Getúlio Vargas, 55, Centro, Nova Friburgo
Visitação: terça a sábado, das 13h às 20h, até 19 de dezembro
Entrada: gratuita
Classificação: livre.
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