Foto de Regina Lo Bianco em exposição na CLIC: Poéticas do Olhar - Regina Lo BIanco

Foto de Regina Lo Bianco em exposição na CLIC: Poéticas do OlharRegina Lo BIanco

Publicado 28/09/2026 12:11

A fotografia é o ponto de encontro de três artistas de Nova Friburgo na exposição “CLIC – Poéticas do Olhar”, em cartaz na Usina Cultural Energisa. A mostra reúne trabalhos de Regina Lo Bianco, Pedro Bessa e Fernando Braune e integra a programação do quarto ano do Projeto Resistência Artística.

A exposição é a décima realizada pelo projeto, que retornou à Usina Cultural depois de uma temporada de 2025 com três exposições e mais de 12 mil visitantes, segundo informações divulgadas pela organização.

Diferentes formas de olhar

Com curadoria de Mário Massena, Mário Moreira e Tiago Viana, a exposição apresenta diferentes possibilidades de utilização da linguagem fotográfica. As obras passam pelo registro documental e afetivo e chegam a trabalhos que exploram o céu e o espaço, além de propostas que combinam fotografia com pintura, desenho, tecidos e outras materialidades.

A proposta da mostra parte de uma reflexão sobre o excesso de imagens no cotidiano. Em vez do registro automático, os curadores propõem uma relação mais atenta com a fotografia, valorizando o tempo de observação e a experiência diante da imagem.

O Projeto Resistência Artística é liderado por Wilton Neves e tem a arte-educação como uma de suas bases. A iniciativa busca aproximar artistas e comunidade por meio de exposições e ações voltadas à formação de público.

Espaço cultural

Inaugurada em 2001, a Usina Cultural Energisa funciona no antigo prédio do escritório da Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo. O espaço possui três galerias, teatro/auditório e café, além de abrigar a Escola de Música da Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense.

Em 2024, o local passou por melhorias e ganhou um espaço anexo multiuso, utilizado para feiras, oficinas e exposições. A intervenção também ampliou as condições de acessibilidade do equipamento cultural.

Serviço



Local:

Endereço: Praça Getúlio Vargas, 55, Centro, Nova Friburgo

Visitação: terça a sábado, das 13h às 20h, até 19 de dezembro

Entrada: gratuita

Classificação: livre. Exposição: CLIC – Poéticas do OlharLocal: Usina Cultural Energisa Endereço: Praça Getúlio Vargas, 55, Centro, Nova FriburgoVisitação: terça a sábado, das 13h às 20h, até 19 de dezembroEntrada: gratuitaClassificação: livre.

A exposição integra a programação do Projeto Resistência Artística, realizado pela WN Recursos, com patrocínio da Energisa e apoio do Instituto Energisa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.