Entre os serviços disponíveis estão a vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial e orientações de saúde bucal.DIvulgação Prefeitura
Com o tema “A vida não tem idade!”, o festival propõe atividades que estimulam a participação social, a autonomia e a qualidade de vida na terceira idade. A programação inclui dança, música, caminhada, artesanato, atividades para estimular a mente e momentos de convivência.
Saúde e atividades físicas fazem parte da programação
Além das atrações culturais e recreativas, o público poderá participar de ações gratuitas de saúde. Estão previstos vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial e orientações e atividades relacionadas à saúde bucal.
Entre as atividades estão dança cigana, aulão da longevidade, dança de salão, bingo, oficina de artesanato e ações de mente ativa. Também haverá caminhada pela praça, apresentação de DJ e show ao longo do dia.
A proposta é criar um espaço de encontro para a população idosa, valorizando não apenas os cuidados com a saúde, mas também a manutenção de vínculos sociais, o lazer e a participação na comunidade.
Envelhecimento ativo
O festival também chama atenção para a importância de pensar o envelhecimento para além da assistência e dos cuidados de saúde. Atividades físicas, convivência, acesso à cultura e participação social estão entre os fatores que podem contribuir para uma vida mais ativa e com autonomia.
A programação é realizada em articulação com instituições e serviços que atuam com a população idosa no município, incluindo entidades sociais, projetos de convivência e organizações da sociedade civil.
A realização é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com apoio de outras áreas da administração municipal e de instituições e empresas parceiras, entre elas o Rotary Club de Nova Friburgo, o IcogMente, a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo e a LBV.
Serviço
1º Festival da Longevidade de Idosos
Data: quinta-feira, 1º de outubro
Horário: das 10h às 17h
Local: Praça Dermeval Barbosa Moreira, Centro, Nova Friburgo
Entrada: gratuita
Tema: “A vida não tem idade!”
10h – Dança cigana
10h30 – Aulão de longevidade
11h – Dança de salão
13h – Bingo
14h – DJ João Xavier e oficina de artesanato
15h – Mente Ativa
16h – Nossa Banda e caminhada na praça
Das 10h às 17h: vacinação contra a gripe, aferição de pressão e orientação de saúde bucal.
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