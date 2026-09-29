Entre os serviços disponíveis estão a vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial e orientações de saúde bucal. - DIvulgação Prefeitura

Entre os serviços disponíveis estão a vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial e orientações de saúde bucal.DIvulgação Prefeitura

Publicado 29/09/2026 20:03

Nova Friburgo terá, nesta quinta-feira (1º), o 1º Festival da Longevidade de Idosos, com uma programação gratuita voltada à saúde, ao lazer, à cultura e à convivência. O evento será realizado das 10h às 17h, na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no Centro, justamente na data em que é celebrado o Dia Internacional da Pessoa Idosa.



Com o tema “A vida não tem idade!”, o festival propõe atividades que estimulam a participação social, a autonomia e a qualidade de vida na terceira idade. A programação inclui dança, música, caminhada, artesanato, atividades para estimular a mente e momentos de convivência.



Saúde e atividades físicas fazem parte da programação



Além das atrações culturais e recreativas, o público poderá participar de ações gratuitas de saúde. Estão previstos vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial e orientações e atividades relacionadas à saúde bucal.



Entre as atividades estão dança cigana, aulão da longevidade, dança de salão, bingo, oficina de artesanato e ações de mente ativa. Também haverá caminhada pela praça, apresentação de DJ e show ao longo do dia.



A proposta é criar um espaço de encontro para a população idosa, valorizando não apenas os cuidados com a saúde, mas também a manutenção de vínculos sociais, o lazer e a participação na comunidade.



Envelhecimento ativo



O festival também chama atenção para a importância de pensar o envelhecimento para além da assistência e dos cuidados de saúde. Atividades físicas, convivência, acesso à cultura e participação social estão entre os fatores que podem contribuir para uma vida mais ativa e com autonomia.



A programação é realizada em articulação com instituições e serviços que atuam com a população idosa no município, incluindo entidades sociais, projetos de convivência e organizações da sociedade civil.



A realização é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com apoio de outras áreas da administração municipal e de instituições e empresas parceiras, entre elas o Rotary Club de Nova Friburgo, o IcogMente, a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo e a LBV.



Serviço



1º Festival da Longevidade de Idosos

Data: quinta-feira, 1º de outubro

Horário: das 10h às 17h

Local: Praça Dermeval Barbosa Moreira, Centro, Nova Friburgo

Entrada: gratuita

Tema: “A vida não tem idade!”

Programação:

10h – Dança cigana

10h30 – Aulão de longevidade

11h – Dança de salão

13h – Bingo

14h – DJ João Xavier e oficina de artesanato

15h – Mente Ativa

16h – Nossa Banda e caminhada na praça



Das 10h às 17h: vacinação contra a gripe, aferição de pressão e orientação de saúde bucal.