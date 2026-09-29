São 240 vagas na unidade Firjan SENAI Friburgo e outras 80 no Espaço da Moda, distribuídas em oito opções de formação profissional.Divulgação Firjan SENAI
Ao todo, são 240 vagas na unidade Firjan SENAI Friburgo e outras 80 no Espaço da Moda, distribuídas em oito opções de formação profissional. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet.
Oito opções de formação
Em Nova Friburgo, os estudantes podem escolher entre os cursos de Técnico em Automação Industrial, Eletrotécnica, Mecânica, Mecatrônica, Logística, Segurança do Trabalho, Produção de Moda e Vestuário.
As aulas serão realizadas nos períodos da manhã ou da tarde, de acordo com o curso escolhido. Para participar, o estudante precisa ter disponibilidade de horário compatível com a formação.
A iniciativa integra uma oferta de 4 mil vagas em cursos técnicos gratuitos em 21 unidades da Firjan SENAI no estado do Rio de Janeiro. O programa é realizado por meio do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (PROPAG), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC).
Bolsa e prêmio de conclusão
Os candidatos selecionados e matriculados poderão receber bolsa-auxílio, desde que atendam aos requisitos relacionados à frequência, matrícula e demais condições previstas no programa. Também está previsto um Prêmio de Conclusão de Curso, pago em parcela única. Os valores ainda serão divulgados.
No momento da inscrição, o candidato que optar por uma das vagas de Nova Friburgo deverá selecionar a unidade de referência e o curso pretendido. Também será necessário informar o número do documento de identidade ou CPF e apresentar declaração que comprove a matrícula em escola pública da rede estadual.
Seleção será por ordem de inscrição
Não haverá prova para a seleção. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, mas o cadastro não garante automaticamente a matrícula. A confirmação dependerá da validação da documentação apresentada e da disponibilidade de vagas.
Após a convocação, o estudante terá dois dias úteis para comparecer à unidade indicada, levando os documentos exigidos para formalizar a matrícula.
Para os cursos oferecidos em Nova Friburgo, outras informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 99813-5734. As inscrições estão disponíveis no portal de processos seletivos da Firjan SENAI.
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