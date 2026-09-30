Os animais peçonhentos mais comuns na Região Serrana doRJ são as aranhas, serpentes (destaque para jararacas) e escorpiões. - kuritafsheen77 no Magnific

Os animais peçonhentos mais comuns na Região Serrana doRJ são as aranhas, serpentes (destaque para jararacas) e escorpiões.kuritafsheen77 no Magnific

Publicado 30/09/2026 13:02

Nova Friburgo registrou 78 acidentes com animais peçonhentos entre janeiro e 9 de setembro de 2026, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ). No mesmo período, foram notificadas 3.116 ocorrências em todo o estado.



O levantamento é acompanhado pela Coordenação de Vigilância Ambiental da SES-RJ, que monitora a evolução dos registros e as condições ambientais para orientar os municípios e reforçar medidas de prevenção e assistência quando necessário.



Entre os acidentes registrados no estado, 1.145 envolveram aranhas, 660 escorpiões e 465 serpentes. A capital concentrou o maior número de notificações, com 597 casos, seguida por Petrópolis, com 380. Rio das Ostras teve 101 registros, Resende, 79, e Nova Friburgo, 78.



Segundo a SES-RJ, as condições climáticas podem influenciar o comportamento dos animais peçonhentos e aumentar as possibilidades de contato com a população. Alterações de temperatura e nos períodos de chuva e estiagem podem interferir no deslocamento, na busca por alimento e na reprodução desses animais.



O biólogo Wagner Medeiros, da Coordenação de Vigilância Ambiental da SES-RJ, explica que o período de temperaturas elevadas associado à estiagem pode favorecer a aproximação desses animais das residências. A redução da disponibilidade de água pode levá-los a buscar ambientes próximos às casas.



Como prevenir acidentes



A orientação da SES-RJ é manter quintais e áreas próximas às residências limpos, sem acúmulo de entulho, folhas, madeira ou outros materiais que possam servir de abrigo para animais peçonhentos.



Também é recomendado manter o lixo bem acondicionado e verificar calçados, roupas de cama e objetos que tenham permanecido no chão antes de utilizá-los.



Em caso de acidente, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde. Se for possível, o animal pode ser fotografado a uma distância segura para ajudar na identificação. A recomendação é não tentar capturá-lo, evitando um novo acidente.



Polo de soroterapia em Nova Friburgo



Nova Friburgo conta com um polo de soroterapia no Hospital Municipal Raul Sertã, que integra a rede de atendimento aos acidentes com animais peçonhentos.



No município, estão disponíveis soros para diferentes tipos de acidentes: anticrotálico, antibotrópico, antielapídico, antiescorpiônico e antiaracnídico.



A SES-RJ informa que mantém o acompanhamento dos casos e trabalha para garantir o abastecimento dos polos de soroterapia e a disponibilidade de atendimento à população. Atualmente, o estado possui 33 polos distribuídos pelas nove regiões.



Em caso de acidente, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente. A administração do soro é definida pela equipe de saúde de acordo com o tipo e a gravidade do acidente.