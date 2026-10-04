Flávio e Ruas tiveram o apoio do prefeito Johnny Maycon e do vice-prefeito e candidato a federal Rodrigo Ascoly, ambos do PL - Divulgação campanha Ascoly

Flávio e Ruas tiveram o apoio do prefeito Johnny Maycon e do vice-prefeito e candidato a federal Rodrigo Ascoly, ambos do PLDivulgação campanha Ascoly

Publicado 04/10/2026 22:42 | Atualizado 04/10/2026 23:10

Mais de 30 mil eleitores de Teresópolis não compareceram às urnas neste domingo (4), durante as eleições para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Dos 155.366 eleitores aptos a votar no município, 35.254 não participaram da votação, o equivalente a 22,69% do eleitorado. O município contou com 525 seções eleitorais para receber os eleitores durante o primeiro turno.

Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado na cidade, com 63.538, ou 56,02%. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 39.479 votos, correspondentes a 34,81%. A diferença entre os dois foi de 24.059 votos. Completando os cinco mais bem votados, Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro, com 3.982 votos (3,51%), seguido por Renan Santos (Missão), com 2.963 votos (2,61%); e Ronaldo Caiado, com 2.813 votos (2,48%).

No total, 2.522 votos foram brancos (2,10%) e 4,174 foram nulos (3,48%), completando o panorama da votação no município para presidente.

Ambas as candidaturas vão para segundo turno, que será no dia 25 de outubro.

PL também vence para Governo do Estado e Senado no município

Na disputa pelo Governo do Estado, Douglas Ruas (PL) também liderou a votação no município, com 56.733 votos, ou 55,48%. Eduardo Paes (PDS) ficou em segundo, com 37.929 votos (37,09%), uma diferença de 18.804 votos votos entre os dois.

O desempenho do PL também apareceu na disputa pelo Senado. Carlos Portinho foi o mais votado na cidade, com 57.689 votos (30,33%). Em segundo lugar ficou Carlos Jordy, com 52.815 votos (27,77%).

Para deputado federal, os cinco candidatos mais votados no município foram Luiz Lima (Novo), com 13.564 votos; seguido de Altineu Cortes (PL), com 3.400; Soraya Santos (PL), com 2.158; General Pazuello (PL) teve 1.801; e Julio Lopes (PP) teve 1.551.

Na disputa para deputado estadual, o vice-prefeito Rodrigo Ascoly chegou a 18.598 votos; Marcos Marins (PSD), 9.428; Zé Alexandre (PT) alcançou 8.734 votos; Welbert Pedro (Novo) teve 6.342 votos; e Bruno Boaretto (PL) teve 3.355 votos.

No caso da votação para os cargos de deputado federal e deputado estadual, porém, a eleição não é definida apenas pela votação obtida em um município. As cadeiras da Câmara dos Deputados e da Alerj são distribuídas considerando o total de votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações em todo o estado, dentro do sistema proporcional. Também são aplicadas as regras eleitorais relacionadas ao quociente eleitoral, quociente partidário e às sobras. Por isso, um candidato pode ser o mais votado em Bom Jardim e, ainda assim, não ser eleito, enquanto outro que teve votação maior no conjunto do estado pode conquistar uma cadeira.

Eleições em Nova Friburgo tiveram urnas substituídas

A votação do primeiro turno das Eleições 2026 teve registros de substituição de urnas eletrônicas em meio ao processo de votação em Nova Friburgo. O município está entre as 20 cidades fluminenses que apresentaram ocorrências com equipamentos, segundo o balanço divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).