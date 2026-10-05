Rodrigo Ascoly e Johnny Maycon. Candidato teve a força da máquina pública - Reprodução IG candidato

Rodrigo Ascoly e Johnny Maycon. Candidato teve a força da máquina pública Reprodução IG candidato

Publicado 05/10/2026 11:55 | Atualizado 05/10/2026 12:27

O vice-prefeito de Nova Friburgo, Rodrigo Ascoly (PL), saiu fortalecido das urnas neste domingo (4) após conquistar 21.891 votos na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Desse total, 18.598 votos foram obtidos em Nova Friburgo, fazendo dele o candidato a deputado estadual mais votado no município.

Apesar da votação, Ascoly não conquistou uma cadeira na Alerj e ficou como suplente. O desempenho, porém, colocou o vice-prefeito em uma posição de destaque dentro do grupo político do prefeito Johnny Maycon (PL) e já movimenta as discussões sobre a sucessão municipal de 2028.

A votação de Ascoly superou, em Nova Friburgo, a de todos os demais candidatos a deputado estadual e federal. Entre os candidatos a deputado estadual, Marcos Marins (PSD), oposição ao governo, ficou em segundo lugar no município, com 9.428 votos, seguido por Zé Alexandre (PT), com 8.734, ex-candidato a prefeito derrotado em 2024.

Nome para 2028

Ascoly é o atual vice-prefeito e foi eleito ao lado de Johnny Maycon em 2024, quando a chapa conquistou 67.634 votos, ou 64,99% dos votos válidos, garantindo a reeleição do prefeito para o mandato de 2025 a 2028.

Antes de chegar à Prefeitura como vice, Ascoly foi secretário municipal de Governo na primeira gestão de Johnny Maycon. Advogado, ele também já havia atuado como procurador da Câmara Municipal.

Com a expressiva votação para deputado estadual, o vice passa a ser considerado um dos principais nomes do grupo governista para a sucessão de Johnny Maycon. A eleição municipal de 2028, entretanto, ainda está distante, e o próprio Ascoly adotou cautela ao comentar a possibilidade.



O prefeito também comemorou publicamente o desempenho do vice e destacou que os 18.598 votos em Nova Friburgo representaram a maior votação obtida por um candidato a deputado estadual ou federal no município.

“Agradecemos imensamente as famílias friburguenses e de toda a região, pelo resultado histórico do nosso vice-prefeito, candidato a deputado estadual, que mesmo não sendo eleito, obteve a maior votação dentro de Nova Friburgo, considerando todos os candidatos a deputados estaduais e federais com 18.598 votos, totalizando 21.891 votos no estado do Rio de Janeiro”, comentou Johnny Maycon em postagem nas redes sociais