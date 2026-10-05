Rodrigo Ascoly e Johnny Maycon. Candidato teve a força da máquina pública Reprodução IG candidato
Ascoly é o atual vice-prefeito e foi eleito ao lado de Johnny Maycon em 2024, quando a chapa conquistou 67.634 votos, ou 64,99% dos votos válidos, garantindo a reeleição do prefeito para o mandato de 2025 a 2028.
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