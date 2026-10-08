Para o espetáculo de Eduardo Moscovis, a retirada de ingeressos será dia 13, das 9h às 18h. Para o show de Lenine, no dia 14, no mesmo horário. A distribuição é limitada a um ingresso por CPF.Divulgação
As atividades serão realizadas na Usina Cultural Energisa e no Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura. A programação inclui oficinas de escrita dramatúrgica, produção técnica e atuação, além de duas apresentações abertas ao público.
No dia 14 de outubro, às 20h, Eduardo Moscovis apresenta o monólogo “O Motociclista no Globo da Morte”. O espetáculo recebeu o Prêmio Shell de Melhor Ator e também foi indicado ao Prêmio APTR. A classificação é de 14 anos, com entrada de menores a partir de 10 anos acompanhados dos pais ou responsáveis.
Já no dia 15, também às 20h, será a vez de Lenine subir ao palco para um show intimista de voz e violão. O artista revisita sucessos de sua carreira e apresenta músicas do álbum mais recente, “Eita”. Entre as canções previstas estão “Paciência”, “Hoje Eu Quero Sair Só”, “Jack Soul Brasileiro” e “Leão do Norte”.
Oficinas ampliam programação cultural
Também nos dias 13 e 14, Thai Halfed conduz o “Laboratório do Palco”, abordando temas como direção, produção técnica, direção de palco, iluminação, áudio e vídeo.
Nos dias 15 e 16, Mouro ministra a oficina “Atuação para Teatro e Audiovisual”, que apresenta técnicas realistas de atuação, combinando teoria e prática.
As oficinas acontecem durante o dia, na Usina Cultural Energisa, e exigem inscrição prévia. As informações e os formulários estão disponíveis no Instagram do projeto.
Ingressos gratuitos
Para o espetáculo de Eduardo Moscovis, a retirada acontece no dia 13 de outubro, das 9h às 18h. Para o show de Lenine, os ingressos estarão disponíveis no dia 14, no mesmo horário. A distribuição é limitada a um ingresso por CPF e está sujeita à lotação do teatro.
O projeto é realizado pela Debê Produções, com patrocínio da Energisa, apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, além de apoio cultural do Instituto Energisa, da Secretaria de Cultura de Nova Friburgo e do Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura.
O Parque de Ideias já passou pela cidade em 2024 e 2025, levando artistas como Zezé Motta, Clayton Nascimento, Gregorio Duvivier e Chico César, além de oficinas para diferentes públicos.
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