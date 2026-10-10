Vestibular Cederj oferece 205 vagas gratuitas em Nova Friburgo - Divulgação

Vestibular Cederj oferece 205 vagas gratuitas em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 10/10/2026 15:05

Nova Friburgo ganha importante incentivo à educação superior gratuita com a abertura do processo seletivo do Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj) para o primeiro semestre de 2027. Ao todo, o polo do município serrano está oferecendo 205 vagas distribuídas entre seis cursos de graduação. Os interessados têm até o dia 29 de outubro para realizar a inscrição por meio da internet, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 95,50, que poderá ser quitada até o dia 30 do mesmo mês.

As oportunidades abertas abrangem diversas áreas do conhecimento técnico e acadêmico. O curso de Letras lidera a oferta de oportunidades no município, reunindo 50 vagas no total — divididas igualmente em 25 para a ampla concorrência e 25 destinadas às políticas de cotas e ações afirmativas. Na sequência, a graduação em Ciências Biológicas dispõe de 40 vagas (sendo 22 para ampla concorrência e 18 para cotas), enquanto o curso de Pedagogia conta com 35 oportunidades (19 de ampla concorrência e 16 para cotas).

A grade do polo de Nova Friburgo conta ainda com vagas para Geografia, que oferece 30 postos (17 para ampla concorrência e 13 para cotas), e Química, com 20 oportunidades (11 para ampla concorrência e nove para cotas). Por fim, o curso superior de Tecnologia em Segurança Pública disponibiliza 30 vagas, distribuídas em partes iguais entre a ampla concorrência e as ações afirmativas. Vale ressaltar que essa formação específica em Segurança Pública é voltada exclusivamente para profissionais que já atuam no setor.

O Consórcio Cederj é integrado por oito renomadas instituições públicas de ensino superior do estado: a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) e o Instituto Federal Fluminense (IFF). As graduações combinam atividades a distância com apoio presencial nos polos regionais.

Segundo o cronograma oficial do certame, as provas presenciais serão aplicadas no dia 6 de dezembro, um domingo. Candidatos que utilizarão a pontuação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão conferir o resultado do aproveitamento das notas no dia 13 de novembro. A divulgação do resultado final dos pedidos de isenção da taxa e das pré-inscrições no sistema de cotas e reserva para professores da rede pública ocorre nesta sexta-feira, dia 9 de outubro. Os candidatos beneficiados com a isenção deverão retornar ao site oficial do vestibular dentro do prazo regulamentar para efetivar e concluir a inscrição no sistema.

Além disso, o edital do vestibular Cederj assegura atendimento especial para pessoas com deficiência ou necessidades específicas, oferecendo recursos de acessibilidade como intérpretes de Libras, ledores, provas com fonte ampliada e salas de fácil acesso, além de garantir formalmente o direito ao uso do nome social durante todas as etapas do processo seletivo.