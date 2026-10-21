UPA de Conselheiro PaulinoReprodução FB UPA 24h

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Jannaina Costa
Uma denúncia divulgada nas redes sociais do repórter e ex-vereador Maicon Queiroz apontou atrasos nos pagamentos de funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Na publicação, foram compartilhadas capturas de tela de conversas de WhatsApp com reclamações atribuídas a trabalhadores da unidade, além de um alerta sobre a possibilidade de paralisação dos serviços. 
As mensagens compartilhadas apresentam relatos de funcionários sobre supostas pendências salariais.

A publicação questionava a regularidade dos pagamentos e dos repasses financeiros destinados à gestão da unidade. Com o título “UPA de Conselheiro pode parar”, a denúncia apontou um impasse entre a Prefeitura e a organização social Viva Rio, então citada como responsável pela gestão, e alertou para o risco de a população ficar sem atendimento caso os profissionais interrompessem as atividades.

Situação regularizada

A reportagem questionou a Prefeitura de Nova Friburgo sobre quais categorias profissionais foram afetadas e a que período se referiam os atrasos, além de perguntar se o pagamento dos trabalhadores é de responsabilidade do instituto que administra a unidade. Em resposta à reportagem, a Prefeitura informou, apenas, que o pagamento dos profissionais que atuam na UPA de Conselheiro Paulino já foi regularizado.

O posicionamento, no entanto, não detalhou quais categorias profissionais foram afetadas, a que período se referiam os atrasos ou quando os valores foram quitados. A resposta também não esclareceu se a Prefeitura estava em dia com os repasses previstos no contrato de gestão, se houve notificação ao instituto responsável pela administração da unidade ou quais medidas foram adotadas para evitar a repetição do problema.

Denúncias de atrasos não são inéditas

As reclamações sobre atrasos nos pagamentos de profissionais da UPA de Conselheiro Paulino não são inéditas. Em agosto de 2025, médicos e enfermeiros relataram problemas recorrentes nos salários. Antes disso, no mesmo ano, outras denúncias de pendências salariais haviam sido divulgadas. Em novembro de 2022, profissionais chegaram a realizar uma paralisação parcial. Reportagens sobre episódios anteriores registraram versões divergentes sobre os repasses: enquanto a Prefeitura afirmava estar em dia com as transferências, a organização social responsável pela gestão reconhecia pendências nos pagamentos aos trabalhadores.
A denúncia coincide com críticas de moradores e profissionais sobre o uso de recursos públicos, como a previsão de R$ 7,7 milhões pela prefeitura para o projeto natalino "Um Encanto de Natal", além de sanções judiciais envolvendo a pasta da saúde municipal.
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