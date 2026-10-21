UPA de Conselheiro Paulino - Reprodução FB UPA 24h

UPA de Conselheiro PaulinoReprodução FB UPA 24h

Publicado 21/10/2026 19:21 | Atualizado 21/10/2026 19:34



As mensagens compartilhadas apresentam relatos de funcionários sobre supostas pendências salariais.



A publicação questionava a regularidade dos pagamentos e dos repasses financeiros destinados à gestão da unidade. Com o título “UPA de Conselheiro pode parar”, a denúncia apontou um impasse entre a Prefeitura e a organização social Viva Rio, então citada como responsável pela gestão, e alertou para o risco de a população ficar sem atendimento caso os profissionais interrompessem as atividades. Uma denúncia divulgada nas redes sociais do repórter e ex-vereador Maicon Queiroz apontou atrasos nos pagamentos de funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Na publicação , foram compartilhadas capturas de tela de conversas de WhatsApp com reclamações atribuídas a trabalhadores da unidade, além de um alerta sobre a possibilidade de paralisação dos serviços.As mensagens compartilhadas apresentam relatos de funcionários sobre supostas pendências salariais.A publicação questionava a regularidade dos pagamentos e dos repasses financeiros destinados à gestão da unidade. Com o título “UPA de Conselheiro pode parar”, a denúncia apontou um impasse entre a Prefeitura e a organização social Viva Rio, então citada como responsável pela gestão, e alertou para o risco de a população ficar sem atendimento caso os profissionais interrompessem as atividades.

Situação regularizada

A reportagem questionou a Prefeitura de Nova Friburgo sobre quais categorias profissionais foram afetadas e a que período se referiam os atrasos, além de perguntar se o pagamento dos trabalhadores é de responsabilidade do instituto que administra a unidade. Em resposta à reportagem, a Prefeitura informou, apenas, que o pagamento dos profissionais que atuam na UPA de Conselheiro Paulino já foi regularizado.



O posicionamento, no entanto, não detalhou quais categorias profissionais foram afetadas, a que período se referiam os atrasos ou quando os valores foram quitados. A resposta também não esclareceu se a Prefeitura estava em dia com os repasses previstos no contrato de gestão, se houve notificação ao instituto responsável pela administração da unidade ou quais medidas foram adotadas para evitar a repetição do problema.

Denúncias de atrasos não são inéditas



As reclamações sobre atrasos nos pagamentos de profissionais da UPA de Conselheiro Paulino não são inéditas. Em agosto de 2025 , médicos e enfermeiros relataram problemas recorrentes nos salários. Antes disso, no mesmo ano, outras denúncias de pendências salariais haviam sido divulgadas. Em novembro de 2022, profissionais chegaram a realizar uma paralisação parcial. Reportagens sobre episódios anteriores registraram versões divergentes sobre os repasses: enquanto a Prefeitura afirmava estar em dia com as transferências, a organização social responsável pela gestão reconhecia pendências nos pagamentos aos trabalhadores.

A denúncia coincide com críticas de moradores e profissionais sobre o uso de recursos públicos, como a previsão de R$ 7,7 milhões pela prefeitura para o projeto natalino "Um Encanto de Natal", além de sanções judiciais envolvendo a pasta da saúde municipal.