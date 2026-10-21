UPA de Conselheiro PaulinoReprodução FB UPA 24h
As mensagens compartilhadas apresentam relatos de funcionários sobre supostas pendências salariais.
A publicação questionava a regularidade dos pagamentos e dos repasses financeiros destinados à gestão da unidade. Com o título “UPA de Conselheiro pode parar”, a denúncia apontou um impasse entre a Prefeitura e a organização social Viva Rio, então citada como responsável pela gestão, e alertou para o risco de a população ficar sem atendimento caso os profissionais interrompessem as atividades.
Situação regularizada
O posicionamento, no entanto, não detalhou quais categorias profissionais foram afetadas, a que período se referiam os atrasos ou quando os valores foram quitados. A resposta também não esclareceu se a Prefeitura estava em dia com os repasses previstos no contrato de gestão, se houve notificação ao instituto responsável pela administração da unidade ou quais medidas foram adotadas para evitar a repetição do problema.
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