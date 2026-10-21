Processo de adoção inclui o preenchimento de um cadastro e uma entrevista com a equipe técnica da SEBEADivulgação Arp
A iniciativa busca encontrar novos lares para os animais disponíveis e incentivar a adoção responsável. Para participar, os interessados devem apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.
O processo inclui o preenchimento de um cadastro e uma entrevista com a equipe técnica da SEBEA. Durante o atendimento, os profissionais vão orientar os futuros tutores sobre os cuidados necessários com os animais e as responsabilidades envolvidas na adoção.
Castração e microchipagem
A campanha também pretende aproximar os cães de pessoas interessadas em oferecer um ambiente seguro e adequado. Antes de adotar, é importante considerar a disponibilidade de tempo, espaço e recursos para garantir alimentação, acompanhamento veterinário, vacinação e cuidados ao longo da vida do animal.
A adoção representa um compromisso permanente, e não apenas uma decisão momentânea. Por isso, a orientação da equipe técnica faz parte do processo, ajudando os interessados a compreender as necessidades dos cães e a avaliar as condições para recebê-los.
A ação é promovida pela Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da SEBEA, que desenvolve iniciativas voltadas à proteção e ao bem-estar animal no município. A expectativa é que a iniciativa ajude a ampliar as oportunidades de acolhimento e a encontrar famílias preparadas para assumir os cuidados dos animais.
Dicas da SEBEA para quem vai adotar um cão
Horário: Das 10h às 14h
Local: Espaço Arp (Avenida Conselheiro Julius Arp, 80 - próximo ao Espaço Pet), Nova Friburgo - RJ
Realização: Prefeitura de Nova Friburgo / SEBEA
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