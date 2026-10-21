Processo de adoção inclui o preenchimento de um cadastro e uma entrevista com a equipe técnica da SEBEA - Divulgação Arp

Processo de adoção inclui o preenchimento de um cadastro e uma entrevista com a equipe técnica da SEBEADivulgação Arp

Publicado 21/10/2026 19:29 | Atualizado 21/10/2026 19:42





A iniciativa busca encontrar novos lares para os animais disponíveis e incentivar a adoção responsável. Para participar, os interessados devem apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.



O processo inclui o preenchimento de um cadastro e uma entrevista com a equipe técnica da SEBEA. Durante o atendimento, os profissionais vão orientar os futuros tutores sobre os cuidados necessários com os animais e as responsabilidades envolvidas na adoção.



Quem deseja adotar um cão terá uma oportunidade neste sábado (24), em Nova Friburgo. A Secretaria Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal (SEBEA) promove uma campanha de adoção das 10h às 14h, no Espaço ARP , localizado na Avenida Conselheiro Julius Arp, 80, próximo ao Espaço Pet.A iniciativa busca encontrar novos lares para os animais disponíveis e incentivar a adoção responsável. Para participar, os interessados devem apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.O processo inclui o preenchimento de um cadastro e uma entrevista com a equipe técnica da SEBEA. Durante o atendimento, os profissionais vão orientar os futuros tutores sobre os cuidados necessários com os animais e as responsabilidades envolvidas na adoção.

Castração e microchipagem

Após a adoção, os responsáveis poderão agendar junto à secretaria a castração e a microchipagem dos cães que ainda não passaram pelos procedimentos. A medida contribui para o controle populacional e para a identificação dos animais.



A campanha também pretende aproximar os cães de pessoas interessadas em oferecer um ambiente seguro e adequado. Antes de adotar, é importante considerar a disponibilidade de tempo, espaço e recursos para garantir alimentação, acompanhamento veterinário, vacinação e cuidados ao longo da vida do animal.



A adoção representa um compromisso permanente, e não apenas uma decisão momentânea. Por isso, a orientação da equipe técnica faz parte do processo, ajudando os interessados a compreender as necessidades dos cães e a avaliar as condições para recebê-los.



A ação é promovida pela Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da SEBEA, que desenvolve iniciativas voltadas à proteção e ao bem-estar animal no município. A expectativa é que a iniciativa ajude a ampliar as oportunidades de acolhimento e a encontrar famílias preparadas para assumir os cuidados dos animais.

Dicas da SEBEA para quem vai adotar um cão

A decisão de adotar também exige planejamento para garantir a adaptação do cão à nova rotina. Nos primeiros dias, é importante oferecer um espaço tranquilo, água fresca, alimentação adequada e tempo para que o animal se acostume ao ambiente e às pessoas. A vacinação deve estar em dia, e consultas veterinárias ajudam a acompanhar a saúde e identificar eventuais necessidades de tratamento. Passeios seguros, atenção diária e estímulos para brincar também fazem parte dos cuidados. A família deve estar de acordo com a adoção, dividindo responsabilidades e garantindo que o cão receba atenção durante toda a vida.

Serviço:

Feira de adoção de cães

Data: Sábado, 24 de outubro de 2026

Horário: Das 10h às 14h

Local: Espaço Arp (Avenida Conselheiro Julius Arp, 80 - próximo ao Espaço Pet), Nova Friburgo - RJ

Realização: Prefeitura de Nova Friburgo / SEBEA