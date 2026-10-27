A Praça das Colônias em Nova Friburgo simboliza a diversidade cultural e a herança dos povos que formaram o município - Raquel C

A Praça das Colônias em Nova Friburgo simboliza a diversidade cultural e a herança dos povos que formaram o municípioRaquel C

Publicado 27/10/2026 21:04 | Atualizado 27/10/2026 21:06





Em 1818, o rei Dom João VI autorizou a instalação de uma colônia de famílias suíças na Fazenda do Morro Queimado, então pertencente ao território de Cantagalo. Os primeiros imigrantes chegaram entre 1819 e 1820, dando origem ao núcleo que recebeu o nome de Nova Friburgo, em referência à região de origem de parte dos colonizadores. Em maio de 1824, foi a vez de imigrantes alemães chegarem ao município, ampliando a diversidade cultural da localidade.



Ao longo dos anos, portugueses, africanos, italianos, sírios, japoneses e representantes de outras nacionalidades também contribuíram para a formação social e econômica da cidade. Essa trajetória, marcada por diferentes experiências e influências, ajudou a consolidar um patrimônio cultural que vai além das referências europeias e reúne múltiplas dimensões da história local.



A história de Nova Friburgo é um dos principais ativos culturais do município e ajuda a explicar características que fazem da cidade um destino singular na Região Serrana do Rio de Janeiro. Fundada no contexto de um projeto de colonização europeia no século XIX, a cidade construiu uma identidade marcada pela diversidade de povos, tradições e conhecimentos que atravessaram gerações e permanecem presentes no cotidiano dos moradores.Em 1818, o rei Dom João VI autorizou a instalação de uma colônia de famílias suíças na Fazenda do Morro Queimado, então pertencente ao território de Cantagalo. Os primeiros imigrantes chegaram entre 1819 e 1820, dando origem ao núcleo que recebeu o nome de Nova Friburgo, em referência à região de origem de parte dos colonizadores. Em maio de 1824, foi a vez de imigrantes alemães chegarem ao município, ampliando a diversidade cultural da localidade.Ao longo dos anos, portugueses, africanos, italianos, sírios, japoneses e representantes de outras nacionalidades também contribuíram para a formação social e econômica da cidade. Essa trajetória, marcada por diferentes experiências e influências, ajudou a consolidar um patrimônio cultural que vai além das referências europeias e reúne múltiplas dimensões da história local.

Tradições que atravessam gerações

A influência dos colonizadores pode ser percebida em diferentes aspectos da vida friburguense. Na gastronomia, receitas e costumes de origem europeia ganharam espaço em restaurantes, estabelecimentos especializados e roteiros turísticos. No distrito de Mury, por exemplo, a culinária de inspiração suíça e alemã integra a identidade gastronômica local, com pratos como fondue e raclette.



A arquitetura, as celebrações culturais, as manifestações artísticas e as tradições familiares também ajudam a preservar essa memória. A presença de instituições dedicadas à cultura dos imigrantes contribui para manter documentos, histórias e costumes acessíveis às novas gerações, fortalecendo o vínculo entre passado e presente.



Um dos espaços que representam essa diversidade é a Praça das Colônias, criada para valorizar os povos que participaram da formação do município. O local reúne espaços destinados à divulgação de culturas, artes e tradições de diferentes nacionalidades. Entre as iniciativas ligadas a esse patrimônio está o Centro Cultural Teuto Friburguense, que promove atividades relacionadas à herança alemã.





Patrimônio histórico como ativo turístico

A história de Nova Friburgo também representa uma oportunidade para ampliar o turismo cultural e fortalecer a economia. A combinação entre patrimônio, gastronomia, eventos e experiências de contato com as tradições locais permite diversificar os roteiros oferecidos aos visitantes, complementando os atrativos naturais da Região Serrana.



Em 2024, o município ganhou reconhecimento nacional com a Lei Federal nº 14.910, que oficializou o título de “Suíça Brasileira”. A medida valorizou a relação histórica da cidade com a imigração suíça e reforçou a possibilidade de utilizar essa identidade como elemento de promoção turística.



Mais do que uma referência ao passado, a diversidade cultural de Nova Friburgo constitui um patrimônio vivo. Ao conectar memória, identidade, gastronomia e turismo, o município encontra oportunidades para valorizar suas origens, estimular novos negócios e fortalecer um dos seus diferenciais: a capacidade de reunir diferentes tradições em uma identidade própria.