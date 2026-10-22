Nova Friburgo transfere feriado do Dia do Servidor para 30 de outubro. Sexta (23), o ponto será facultativo a partir das 13h. - Reprodução PMNF

Nova Friburgo transfere feriado do Dia do Servidor para 30 de outubro. Sexta (23), o ponto será facultativo a partir das 13h.Reprodução PMNF

Publicado 22/10/2026 19:29

A Prefeitura de Nova Friburgo preparou uma programação especial para celebrar o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. As atividades incluem uma festa de confraternização nesta sexta-feira (23), com música, distribuição de lanches e sorteio de brindes, além de palestras e capacitações previstas para a próxima semana, entre os dias 27 e 30.



A Festa do Servidor 2026 será realizada das 14h às 19h, no Centro de Convenções, em Duas Pedras. O evento é exclusivo para os servidores municipais e tem como proposta promover a integração entre os profissionais e reconhecer a contribuição dos funcionários para o funcionamento dos serviços públicos.



A programação musical contará com o DJ Luciano Petrillo e a banda Brothers Jam. Também haverá distribuição de lanches e sorteio de diversos brindes, incluindo geladeiras, fogões, máquinas de lavar, televisores, micro-ondas, air fryers e cafeteiras.



Na entrada, os participantes receberão pulseiras de acesso, tíquetes para retirada dos lanches e números para concorrer aos prêmios. A organização orienta que os servidores levem um documento de identificação, necessário para o registro em ata caso sejam contemplados nos sorteios.





Palestras e capacitações na próxima semana

Além da confraternização, a Controladoria-Geral do Município organizou uma programação voltada à formação continuada, à saúde, à segurança e ao aperfeiçoamento profissional dos funcionários públicos.



As atividades começam na terça-feira (27), com uma palestra sobre violência, assédio moral e sexual, discriminação, inclusão e diversidade no ambiente de trabalho, com referência ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 12/2025.



Na quarta-feira (28), data oficial do Dia do Servidor Público, não haverá atividade prevista na programação especial. Na quinta-feira (29), serão realizadas capacitações em primeiros socorros, uma palestra on-line sobre bem-estar e educação financeira e uma abordagem sobre os 15 anos da tragédia climática de Nova Friburgo, com foco na prevenção, na resposta a eventos extremos e na responsabilidade institucional.



O encerramento, na sexta-feira (30), terá atividades relacionadas à saúde física e mental, à alimentação saudável e às boas práticas no ambiente de trabalho, além de capacitação em combate a incêndios.



A programação conta com apoio das secretarias municipais de Proteção e Defesa Civil, Educação, Esportes e Saúde, do 6º Grupamento de Bombeiro Militar e do Bradesco. Algumas atividades exigem inscrição prévia, e as orientações para participação foram disponibilizadas pela Prefeitura nos materiais oficiais do evento.





Feriado municipal será transferido

A Prefeitura também publicou decreto transferindo para sexta-feira (30) o feriado municipal em comemoração ao Dia do Servidor Público. Com isso, haverá expediente normal nas repartições municipais na quarta-feira (28). Já nesta sexta-feira (23), o ponto será facultativo a partir das 13h, conforme o calendário municipal de 2026.