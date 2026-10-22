Desfile natalino será maior, com seis carros temáticos, 150 artistas e oito apresentações na Avenida Alberto Braune, no Centro.DIvulgação PMNF
Em publicação nas redes sociais, o prefeito Johnny Maycon destacou a ampliação do evento. “Em 2026, na 6ª edição, o nosso Encanto de Natal será ainda maior! Teremos mais desfiles, mais apresentações culturais e muitas surpresas”, afirmou. O prefeito também anunciou que a abertura será marcada pelo acendimento das luzes no Suspiro, no dia 6 de novembro, seguido pelo primeiro desfile natalino, no dia 7.
Programação terá Vila do Noel ampliada e oito desfiles
A programação também prevê oito desfiles natalinos, marcados para os dias 14, 19, 21 e 28 de novembro e 6, 13, 19 e 23 de dezembro, sempre às 20h. As apresentações devem reunir seis carros temáticos e cerca de 150 artistas, entre bailarinos, atores, artistas circenses e integrantes da comunidade local.
Evento vai custar mais de R$ 10 milhões aos cofres públicos
Evento movimenta o turismo e o comércio
A programação completa poderá ser consultada em umencantodenatal.pmnf.rj.gov.br e acompanhada pelos perfis @prefeituranovafriburgo e @turismonovafriburgo.
Um Encanto de Natal chega à 6ª edição e deve passar de R$ 10 milhões
Evento em Nova Friburgo será realizado de 6 de novembro a 3 de janeiro; contratos incluem atrações artísticas, intervenções cenográficas e decoração natalina
Nova Friburgo terá festa e programação especial pelo Dia do Servidor
Confraternização será nesta sexta-feira (23), com música e sorteio de brindes; atividades de capacitação e bem-estar serão realizadas entre os dias 27 e 30 de outubro
Nova Friburgo promove campanha de adoção de cães no sábado
Ação será realizada das 10h às 14h, no Espaço ARP; interessados devem apresentar documentos e passar por entrevista
Funcionários da UPA de Conselheiro denunciam atraso nos pagamentos
Prefeitura afirma que situação foi regularizada, mas não confirmou detalhes das categorias afetadas e qual foi o montante atrasado
Biblioteca virtual oferece livros digitais gratuitos em Nova Friburgo
Plataforma da rede municipal disponibiliza obras em PDF para leitura on-line e reúne títulos infantis, infantojuvenis e histórias em quadrinhos
Nova Friburgo convoca aprovados em concurso para oito cargos
Candidatos devem entregar documentos entre 26 e 29 de outubro e passar por avaliações médica e psicológica antes da nomeação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.