Desfile natalino será maior, com seis carros temáticos, 150 artistas e oito apresentações na Avenida Alberto Braune, no Centro. - DIvulgação PMNF

Desfile natalino será maior, com seis carros temáticos, 150 artistas e oito apresentações na Avenida Alberto Braune, no Centro.DIvulgação PMNF

Publicado 22/10/2026 19:50





Em publicação nas redes sociais, o prefeito Johnny Maycon destacou a ampliação do evento. “Em 2026, na 6ª edição, o nosso Encanto de Natal será ainda maior! Teremos mais desfiles, mais apresentações culturais e muitas surpresas”, afirmou. O prefeito também anunciou que a abertura será marcada pelo acendimento das luzes no Suspiro, no dia 6 de novembro, seguido pelo primeiro desfile natalino, no dia 7. A Prefeitura de Nova Friburgo anunciou, nesta quarta-feira (21), a sexta edição do “Um Encanto de Natal” , que será realizada entre 6 de novembro de 2026 e 3 de janeiro de 2027. O evento terá programação gratuita, ampliação da Vila do Noel, na Praça do Suspiro, e oito desfiles natalinos na Avenida Alberto Braune. Os contratos e valores previstos para a realização da programação somam cerca de R$ 10,1 milhões, considerando duas contratações distintas.Em publicação nas redes sociais, o prefeito Johnny Maycon destacou a ampliação do evento. “Em 2026, na 6ª edição, o nosso Encanto de Natal será ainda maior! Teremos mais desfiles, mais apresentações culturais e muitas surpresas”, afirmou. O prefeito também anunciou que a abertura será marcada pelo acendimento das luzes no Suspiro, no dia 6 de novembro, seguido pelo primeiro desfile natalino, no dia 7.

Programação terá Vila do Noel ampliada e oito desfiles

Na edição deste ano, a Vila do Noel, na Praça do Suspiro, terá seis casas cenográficas e uma árvore temática de 11 metros de altura. O espaço contará com ambientes para fotografias, personagens e experiências interativas voltadas ao público.



A programação também prevê oito desfiles natalinos, marcados para os dias 14, 19, 21 e 28 de novembro e 6, 13, 19 e 23 de dezembro, sempre às 20h. As apresentações devem reunir seis carros temáticos e cerca de 150 artistas, entre bailarinos, atores, artistas circenses e integrantes da comunidade local.

Evento vai custar mais de R$ 10 milhões aos cofres públicos

A realização do evento envolve pelo menos duas contratações que, juntas, ultrapassam R$ 10 milhões. A maior delas, no valor de R$ 7.760.964, foi firmada com a empresa Urbani & Cadorin Ltda. e prevê apresentações artísticas e intervenções cenográficas com temática natalina. O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Município em outubro.

Outro procedimento, com valor estimado em R$ 2.328.087,36, contempla os serviços de engenharia, montagem, instalação, transporte, manutenção e desmontagem da ornamentação natalina.

Evento movimenta o turismo e o comércio

Além da programação cultural, a Prefeitura apresenta o “Um Encanto de Natal” como uma iniciativa de incentivo ao turismo e à economia local. A expectativa é atrair visitantes e estimular a movimentação de hotéis, pousadas, restaurantes, comércio e serviços durante o período de festas.

Segundo a Prefeitura, os resultados das edições anteriores ajudam a dimensionar essa contribuição. Indicadores do IPP Pesquisas, referentes ao período de 2023 a 2025, dão conta de que 89,9% dos comerciantes consultados afirmaram que o evento estimulou a vinda de turistas. Entre os indicadores de atratividade turística apresentados, 72,4% apontam influência do evento na decisão de viagem e 60 O Dia,6% registram hospedagem na cidade. O levantamento também indica que 98,5% dos consultados defenderam a continuidade da iniciativa, divulgou o governo.