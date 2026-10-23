Com mais essa reserva, o Estado do Rio abarca, atualmente, 117 RPPNs reconhecidas pelo Inea que estão distribuídas por 35 municípios fluminenses. - Divulgação INEA RJ

Com mais essa reserva, o Estado do Rio abarca, atualmente, 117 RPPNs reconhecidas pelo Inea que estão distribuídas por 35 municípios fluminenses. Divulgação INEA RJ

Publicado 23/10/2026 16:39

Nova Friburgo ampliou sua rede de áreas particulares destinadas à conservação ambiental com o reconhecimento da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Itororó, localizada no bairro de Varginha. A unidade foi reconhecida pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em 14 de outubro e protege 10,16 hectares de Mata Atlântica. Com a inclusão da nova reserva, o município passa a contabilizar 20 RPPNs reconhecidas pelo órgão estadual, que, juntas, abrangem 510 hectares do bioma.



A criação da unidade também contribui para a proteção da biodiversidade da Região Serrana, onde os remanescentes de Mata Atlântica desempenham papel importante na manutenção dos ecossistemas. De acordo com informações divulgadas pelo Inea, a área da RPPN Itororó abriga espécies vegetais ameaçadas, como o palmito-jussara, classificado como vulnerável, e o xaxim, considerado em perigo de extinção.



A fauna registrada no local inclui mamíferos como paca, irara, ouriço-cacheiro, gato-mourisco e onça-parda. A presença dessas espécies reforça a relevância da preservação dos ambientes naturais e da manutenção de áreas que oferecem abrigo e condições para a sobrevivência da vida silvestre.





Proteção permanente

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural são unidades de conservação constituídas por iniciativa dos proprietários dos imóveis. O reconhecimento é formalizado no registro imobiliário e estabelece o compromisso permanente de conservação da área, mesmo em caso de mudança de titularidade da propriedade.



Além de proteger a vegetação nativa e a fauna, essas unidades podem contribuir para pesquisas científicas, ações de educação ambiental e atividades de visitação compatíveis com seus objetivos de preservação. No estado do Rio de Janeiro, o Programa Estadual de Apoio às RPPNs, coordenado pelo Inea, oferece orientação técnica aos proprietários interessados em criar e implementar essas reservas.



Cenário estadual

Com o reconhecimento da RPPN Itororó, o Rio de Janeiro passa a contar com 117 reservas particulares reconhecidas pelo Inea, distribuídas por 35 municípios. Segundo os dados divulgados pelo instituto, essas unidades protegem, ao todo, 9.338 hectares de Mata Atlântica.



A expansão da rede de reservas particulares fortalece as iniciativas de conservação em áreas privadas, que representam uma frente importante para a proteção dos fragmentos remanescentes do bioma.





Como uma propriedade pode se tornar reserva particular

Proprietários de imóveis rurais ou urbanos podem solicitar ao Inea o reconhecimento de uma área como Reserva Particular do Patrimônio Natural. A iniciativa é voluntária, mas a proposta precisa demonstrar relevância ambiental e passar por avaliação técnica do órgão estadual. A análise considera as características do local e sua aptidão para a conservação da natureza.

O processo começa com uma consulta prévia de viabilidade, acompanhada de documentos como a certidão do imóvel no Registro Geral de Imóveis (RGI), a identificação dos limites da propriedade e o requerimento do interessado. Caso a análise inicial seja favorável, o proprietário deve apresentar a documentação exigida no Portal de Licenciamento do Inea. O procedimento inclui análise técnica, vistoria, consulta pública e avaliação conclusiva antes do reconhecimento.