Para o Visit Nova Friburgo e Região, o desenvolvimento do setor depende da cooperação entre empresas, instituições e municípios - Divulgação Visit Nova Friburgo e Região

Para o Visit Nova Friburgo e Região, o desenvolvimento do setor depende da cooperação entre empresas, instituições e municípiosDivulgação Visit Nova Friburgo e Região

Publicado 23/10/2026 17:02





O evento reuniu representantes de empresas e iniciativas ligadas ao turismo, com a apresentação de experiências, produtos e serviços que integram a oferta turística de Nova Friburgo e municípios vizinhos. A proposta é ampliar a presença do destino no mercado, estimular parcerias comerciais e criar novas possibilidades de divulgação das atrações regionais.



Entre os participantes estavam a ASCIGTUR, Ther Flores, Ecomodas, Pavilhão das Artes, Circuito Rural de Amparo, Doçuras da Suely e TRF Trilha. Durante a programação, a TRF Trilha ofereceu aos convidados uma experiência virtual de voo de balão, apresentando uma das possibilidades de atividade turística disponíveis na região.



O encontro também contou com representantes dos mantenedores do Visit Nova Friburgo e Região, que participam das ações de promoção do destino e do desenvolvimento de oportunidades para o setor.



Visit Nova Friburgo e Região promoveu, na quarta-feira (21), um encontro com agências de turismo e profissionais do setor no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB RJ), na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. A iniciativa, realizada com apoio do Sebrae, teve como objetivo apresentar os atrativos turísticos da região e aproximar empreendedores locais dos profissionais responsáveis pela comercialização de viagens.O evento reuniu representantes de empresas e iniciativas ligadas ao turismo, com a apresentação de experiências, produtos e serviços que integram a oferta turística de Nova Friburgo e municípios vizinhos. A proposta é ampliar a presença do destino no mercado, estimular parcerias comerciais e criar novas possibilidades de divulgação das atrações regionais.Entre os participantes estavam a ASCIGTUR, Ther Flores, Ecomodas, Pavilhão das Artes, Circuito Rural de Amparo, Doçuras da Suely e TRF Trilha. Durante a programação, a TRF Trilha ofereceu aos convidados uma experiência virtual de voo de balão, apresentando uma das possibilidades de atividade turística disponíveis na região.O encontro também contou com representantes dos mantenedores do Visit Nova Friburgo e Região, que participam das ações de promoção do destino e do desenvolvimento de oportunidades para o setor.

Promoção turística e geração de negócios

Para Wellington Guimarães, presidente do Visit Nova Friburgo e Região, a aproximação com agências e profissionais do mercado é fundamental para transformar os atrativos locais em produtos turísticos comercializados.



“Não basta termos um destino com tantos atrativos, experiências e riquezas naturais e culturais. Precisamos estar presentes no mercado, construir relacionamentos e criar oportunidades para que nossos produtos turísticos cheguem efetivamente ao consumidor. Esse encontro representa justamente esse movimento: aproximar quem produz as experiências de quem comercializa o turismo”, afirmou.



Segundo o presidente, o fortalecimento do turismo regional depende da integração entre os municípios, da participação dos empresários e de ações permanentes de promoção comercial. A intenção é consolidar Nova Friburgo e Região como um destino integrado, capaz de atender a diferentes perfis de visitantes.



“Nosso desafio é fortalecer Nova Friburgo e Região como um destino integrado, competitivo e preparado para receber diferentes perfis de visitantes. Isso exige governança, cooperação entre os municípios, participação dos empresários e um trabalho permanente de promoção comercial”, destacou.





Integração entre municípios e empreendedores

A iniciativa também busca fortalecer a articulação entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva do turismo. A aproximação entre quem oferece experiências e quem organiza e vende viagens pode contribuir para ampliar a visibilidade dos atrativos regionais e facilitar sua inclusão em roteiros comercializados pelas agências.



Para o Visit Nova Friburgo e Região, o desenvolvimento do setor depende da cooperação entre empresas, instituições e municípios, além da construção de produtos turísticos competitivos.



“O turismo não se desenvolve de forma isolada. Ele acontece quando conseguimos conectar pessoas, empresas, instituições e oportunidades. É esse o papel que buscamos consolidar por meio do Visit Nova Friburgo e Região: transformar a força do nosso território em desenvolvimento econômico, geração de negócios e valorização das nossas comunidades”, concluiu Guimarães.



A ação integra o trabalho de promoção turística do Visit Nova Friburgo e Região, que busca ampliar o relacionamento com o mercado e criar oportunidades para os empreendedores locais.