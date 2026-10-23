Para o Visit Nova Friburgo e Região, o desenvolvimento do setor depende da cooperação entre empresas, instituições e municípiosDivulgação Visit Nova Friburgo e Região

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Jannaina Costa
O Visit Nova Friburgo e Região promoveu, na quarta-feira (21), um encontro com agências de turismo e profissionais do setor no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB RJ), na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. A iniciativa, realizada com apoio do Sebrae, teve como objetivo apresentar os atrativos turísticos da região e aproximar empreendedores locais dos profissionais responsáveis pela comercialização de viagens.

O evento reuniu representantes de empresas e iniciativas ligadas ao turismo, com a apresentação de experiências, produtos e serviços que integram a oferta turística de Nova Friburgo e municípios vizinhos. A proposta é ampliar a presença do destino no mercado, estimular parcerias comerciais e criar novas possibilidades de divulgação das atrações regionais.

Entre os participantes estavam a ASCIGTUR, Ther Flores, Ecomodas, Pavilhão das Artes, Circuito Rural de Amparo, Doçuras da Suely e TRF Trilha. Durante a programação, a TRF Trilha ofereceu aos convidados uma experiência virtual de voo de balão, apresentando uma das possibilidades de atividade turística disponíveis na região.

O encontro também contou com representantes dos mantenedores do Visit Nova Friburgo e Região, que participam das ações de promoção do destino e do desenvolvimento de oportunidades para o setor.

Promoção turística e geração de negócios

Para Wellington Guimarães, presidente do Visit Nova Friburgo e Região, a aproximação com agências e profissionais do mercado é fundamental para transformar os atrativos locais em produtos turísticos comercializados.

“Não basta termos um destino com tantos atrativos, experiências e riquezas naturais e culturais. Precisamos estar presentes no mercado, construir relacionamentos e criar oportunidades para que nossos produtos turísticos cheguem efetivamente ao consumidor. Esse encontro representa justamente esse movimento: aproximar quem produz as experiências de quem comercializa o turismo”, afirmou.

Segundo o presidente, o fortalecimento do turismo regional depende da integração entre os municípios, da participação dos empresários e de ações permanentes de promoção comercial. A intenção é consolidar Nova Friburgo e Região como um destino integrado, capaz de atender a diferentes perfis de visitantes.

“Nosso desafio é fortalecer Nova Friburgo e Região como um destino integrado, competitivo e preparado para receber diferentes perfis de visitantes. Isso exige governança, cooperação entre os municípios, participação dos empresários e um trabalho permanente de promoção comercial”, destacou.

Integração entre municípios e empreendedores

A iniciativa também busca fortalecer a articulação entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva do turismo. A aproximação entre quem oferece experiências e quem organiza e vende viagens pode contribuir para ampliar a visibilidade dos atrativos regionais e facilitar sua inclusão em roteiros comercializados pelas agências.

Para o Visit Nova Friburgo e Região, o desenvolvimento do setor depende da cooperação entre empresas, instituições e municípios, além da construção de produtos turísticos competitivos.

“O turismo não se desenvolve de forma isolada. Ele acontece quando conseguimos conectar pessoas, empresas, instituições e oportunidades. É esse o papel que buscamos consolidar por meio do Visit Nova Friburgo e Região: transformar a força do nosso território em desenvolvimento econômico, geração de negócios e valorização das nossas comunidades”, concluiu Guimarães.

A ação integra o trabalho de promoção turística do Visit Nova Friburgo e Região, que busca ampliar o relacionamento com o mercado e criar oportunidades para os empreendedores locais.
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