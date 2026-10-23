Para o Visit Nova Friburgo e Região, o desenvolvimento do setor depende da cooperação entre empresas, instituições e municípiosDivulgação Visit Nova Friburgo e Região
O evento reuniu representantes de empresas e iniciativas ligadas ao turismo, com a apresentação de experiências, produtos e serviços que integram a oferta turística de Nova Friburgo e municípios vizinhos. A proposta é ampliar a presença do destino no mercado, estimular parcerias comerciais e criar novas possibilidades de divulgação das atrações regionais.
Entre os participantes estavam a ASCIGTUR, Ther Flores, Ecomodas, Pavilhão das Artes, Circuito Rural de Amparo, Doçuras da Suely e TRF Trilha. Durante a programação, a TRF Trilha ofereceu aos convidados uma experiência virtual de voo de balão, apresentando uma das possibilidades de atividade turística disponíveis na região.
O encontro também contou com representantes dos mantenedores do Visit Nova Friburgo e Região, que participam das ações de promoção do destino e do desenvolvimento de oportunidades para o setor.
Promoção turística e geração de negócios
“Não basta termos um destino com tantos atrativos, experiências e riquezas naturais e culturais. Precisamos estar presentes no mercado, construir relacionamentos e criar oportunidades para que nossos produtos turísticos cheguem efetivamente ao consumidor. Esse encontro representa justamente esse movimento: aproximar quem produz as experiências de quem comercializa o turismo”, afirmou.
Segundo o presidente, o fortalecimento do turismo regional depende da integração entre os municípios, da participação dos empresários e de ações permanentes de promoção comercial. A intenção é consolidar Nova Friburgo e Região como um destino integrado, capaz de atender a diferentes perfis de visitantes.
“Nosso desafio é fortalecer Nova Friburgo e Região como um destino integrado, competitivo e preparado para receber diferentes perfis de visitantes. Isso exige governança, cooperação entre os municípios, participação dos empresários e um trabalho permanente de promoção comercial”, destacou.
Integração entre municípios e empreendedores
Para o Visit Nova Friburgo e Região, o desenvolvimento do setor depende da cooperação entre empresas, instituições e municípios, além da construção de produtos turísticos competitivos.
“O turismo não se desenvolve de forma isolada. Ele acontece quando conseguimos conectar pessoas, empresas, instituições e oportunidades. É esse o papel que buscamos consolidar por meio do Visit Nova Friburgo e Região: transformar a força do nosso território em desenvolvimento econômico, geração de negócios e valorização das nossas comunidades”, concluiu Guimarães.
A ação integra o trabalho de promoção turística do Visit Nova Friburgo e Região, que busca ampliar o relacionamento com o mercado e criar oportunidades para os empreendedores locais.
Visit Nova Friburgo apresenta atrativos turísticos a agências do Rio
Encontro no CRAB RJ reuniu empreendedores da região e profissionais do turismo para ampliar parcerias e oportunidades de negócios
Inea reconhece a 20ª reserva particular natural em Nova Friburgo
Nova RPPN protege mais de 10 hectares de Mata Atlântica em Varginha e abriga espécies ameaçadas de extinção
Um Encanto de Natal chega à 6ª edição e deve passar de R$ 10 milhões
Evento em Nova Friburgo será realizado de 6 de novembro a 3 de janeiro; contratos incluem atrações artísticas, intervenções cenográficas e decoração natalina
Nova Friburgo terá festa e programação especial pelo Dia do Servidor
Confraternização será nesta sexta-feira (23), com música e sorteio de brindes; atividades de capacitação e bem-estar serão realizadas entre os dias 27 e 30 de outubro
Nova Friburgo promove campanha de adoção de cães no sábado
Ação será realizada das 10h às 14h, no Espaço ARP; interessados devem apresentar documentos e passar por entrevista
Funcionários da UPA de Conselheiro denunciam atraso nos pagamentos
Prefeitura afirma que situação foi regularizada, mas não confirmou detalhes das categorias afetadas e qual foi o montante atrasado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.