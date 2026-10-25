O petista chega a seu quarto e último mandato depois de receber mais de 64 milhões de votos, o equivalente a 51,78% do total - Senado Notícias

O petista chega a seu quarto e último mandato depois de receber mais de 64 milhões de votos, o equivalente a 51,78% do totalSenado Notícias

Publicado 25/10/2026 21:59

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25) , ao vencer o segundo turno das eleições de 2026 contra Flávio Bolsonaro (PL). No resultado nacional, Lula alcançou 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% do adversário, segundo a apuração divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esta é a primeira vez que um candidato que havia ficado em segundo lugar no primeiro turno muda o resultado e ultrapassa o oponente na etapa final da disputa desde a criação da Constituição de 1988. Em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, no entanto, Flávio Bolsonaro teve a maioria dos votos, com 57,66% dos votos válidos contra 42,34% de Lula. O candidato do PL recebeu 67.783 votos no município, enquanto o petista somou 49.765. A diferença foi de 18.018 votos, equivalente a 15,32%.



Mais de 32 mil eleitores não compareceram às urnas Nova Friburgo tinha 155.361 eleitores aptos a votar no segundo turno. Ao todo, 122.802 compareceram às urnas, o equivalente a 79,04% do eleitorado. A abstenção foi de 32.559 eleitores, ou 20,96%. Do total de votos registrados, 117.548 foram válidos. A cidade contabilizou ainda 1.672 votos em branco, correspondentes a 1,36% do comparecimento, e 3.582 votos nulos, o equivalente a 2,92%.



Os números mostram que pouco mais de quatro em cada cinco eleitores aptos participaram da votação. A abstenção, por sua vez, representou cerca de um quinto do eleitorado habilitado no município.



Eleitores votaram sob chuva em Nova Friburgo A votação do segundo turno em Nova Friburgo ocorreu sob chuva neste domingo (25). O município contou com 525 urnas eletrônicas para atender o eleitorado e teve mudanças de endereço em três seções da 26ª Zona Eleitoral. As seções 12, 13 e 14, antes instaladas na Universidade Candido Mendes (Ucam), no bairro Vilage, foram transferidas para o Colégio Resolve, na Praça Primeiro de Maio. O transporte municipal funcionou com tarifa zero durante o dia, medida adotada para facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

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