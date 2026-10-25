O petista chega a seu quarto e último mandato depois de receber mais de 64 milhões de votos, o equivalente a 51,78% do totalSenado Notícias
Mais de 32 mil eleitores não compareceram às urnas
Os números mostram que pouco mais de quatro em cada cinco eleitores aptos participaram da votação. A abstenção, por sua vez, representou cerca de um quinto do eleitorado habilitado no município.
Eleitores votaram sob chuva em Nova Friburgo
Lula é reeleito, mas perde nas urnas de Nova Friburgo
Mais de 32 mil eleitores não compareceram às urnas na cidade
Visit Nova Friburgo apresenta atrativos turísticos a agências do Rio
Encontro no CRAB RJ reuniu empreendedores da região e profissionais do turismo para ampliar parcerias e oportunidades de negócios
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Evento em Nova Friburgo será realizado de 6 de novembro a 3 de janeiro; contratos incluem atrações artísticas, intervenções cenográficas e decoração natalina
Nova Friburgo terá festa e programação especial pelo Dia do Servidor
Confraternização será nesta sexta-feira (23), com música e sorteio de brindes; atividades de capacitação e bem-estar serão realizadas entre os dias 27 e 30 de outubro
Nova Friburgo promove campanha de adoção de cães no sábado
Ação será realizada das 10h às 14h, no Espaço ARP; interessados devem apresentar documentos e passar por entrevista
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