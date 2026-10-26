Em postagem na manhã da votação, prefeito convocou a população a resgatar o país, votando em Flávio Bolsonaro - Reprodução IG @johnnymayconoficial

Em postagem na manhã da votação, prefeito convocou a população a resgatar o país, votando em Flávio BolsonaroReprodução IG @johnnymayconoficial

Publicado 26/10/2026 09:42 | Atualizado 26/10/2026 09:44





Na manifestação, Johnny Maycon parabenizou os eleitores de Nova Friburgo que, segundo ele, se posicionaram pela mudança no país. O prefeito citou os 67.783 votos registrados no município, equivalentes a 57,66%, para a candidatura que apoiou.



“Parabéns à maioria dos friburguenses que se posicionaram por um país diferente do que temos vivido em nosso cotidiano”, escreveu.



Apesar do desempenho local, o resultado nacional não correspondeu às expectativas do prefeito. Na nota, ele afirmou que o Brasil precisa passar por mudanças e disse esperar um futuro melhor para a população.



“Infelizmente, o resultado geral da eleição para presidente da República não era o que esperávamos. Todos nós sabemos o quanto o Brasil não está bem e precisa passar por mudanças, na esperança de um futuro melhor para os brasileiros”, declarou.



Após se engajar na campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência da República, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon (PL), se manifestou sobre o resultado do segundo turno das eleições , realizado neste domingo (25). Em publicação nas redes sociais, o prefeito lamentou o desfecho nacional, destacou a votação do candidato no município e voltou a criticar a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Na manifestação, Johnny Maycon parabenizou os eleitores de Nova Friburgo que, segundo ele, se posicionaram pela mudança no país. O prefeito citou os 67.783 votos registrados no município, equivalentes a 57,66%, para a candidatura que apoiou.“Parabéns à maioria dos friburguenses que se posicionaram por um país diferente do que temos vivido em nosso cotidiano”, escreveu.Apesar do desempenho local, o resultado nacional não correspondeu às expectativas do prefeito. Na nota, ele afirmou que o Brasil precisa passar por mudanças e disse esperar um futuro melhor para a população.“Infelizmente, o resultado geral da eleição para presidente da República não era o que esperávamos. Todos nós sabemos o quanto o Brasil não está bem e precisa passar por mudanças, na esperança de um futuro melhor para os brasileiros”, declarou. Prefeito diz respeitar decisão dos brasileiros

Johnny Maycon também afirmou respeitar a decisão da maioria do eleitorado brasileiro, apesar da insatisfação com o resultado. Ao final da publicação, recorreu à fé religiosa para expressar o desejo de que o país inicie um novo ciclo político.



“No entanto, respeitamos a decisão da maioria do povo brasileiro. Permaneceremos em oração e pedimos a Deus que abençoe a nossa Pátria Amada, Brasil, e nos conduza a viver um novo ciclo, bem diferente do que temos vivenciado na atual gestão do presidente Lula”, afirmou.



Durante a campanha, o prefeito participou de mobilizações em apoio a Flávio Bolsonaro em Nova Friburgo, incluindo uma carreata e convocações de apoiadores pelas redes sociais. A manifestação após a apuração reafirma seu alinhamento político com o candidato e sua avaliação crítica do governo federal. Votação tranquila e mais de 32 mil ausentes

No segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25), Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado no município , com 67.783 votos, o equivalente a 57,66% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito presidente da República, recebeu 49.765 votos (42,34%). A diferença entre os candidatos foi de 18.018 votos. Dos 155.361 eleitores aptos a votar na cidade, 122.802 compareceram às urnas, enquanto 32.559 não votaram, o que representa uma abstenção de 20,96%.

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