Em postagem na manhã da votação, prefeito convocou a população a resgatar o país, votando em Flávio BolsonaroReprodução IG @johnnymayconoficial
Na manifestação, Johnny Maycon parabenizou os eleitores de Nova Friburgo que, segundo ele, se posicionaram pela mudança no país. O prefeito citou os 67.783 votos registrados no município, equivalentes a 57,66%, para a candidatura que apoiou.
“Parabéns à maioria dos friburguenses que se posicionaram por um país diferente do que temos vivido em nosso cotidiano”, escreveu.
Apesar do desempenho local, o resultado nacional não correspondeu às expectativas do prefeito. Na nota, ele afirmou que o Brasil precisa passar por mudanças e disse esperar um futuro melhor para a população.
“Infelizmente, o resultado geral da eleição para presidente da República não era o que esperávamos. Todos nós sabemos o quanto o Brasil não está bem e precisa passar por mudanças, na esperança de um futuro melhor para os brasileiros”, declarou.
Prefeito diz respeitar decisão dos brasileiros
“No entanto, respeitamos a decisão da maioria do povo brasileiro. Permaneceremos em oração e pedimos a Deus que abençoe a nossa Pátria Amada, Brasil, e nos conduza a viver um novo ciclo, bem diferente do que temos vivenciado na atual gestão do presidente Lula”, afirmou.
Durante a campanha, o prefeito participou de mobilizações em apoio a Flávio Bolsonaro em Nova Friburgo, incluindo uma carreata e convocações de apoiadores pelas redes sociais. A manifestação após a apuração reafirma seu alinhamento político com o candidato e sua avaliação crítica do governo federal.
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