O comércio eletrônico brasileiro movimentou R$ 295,6 bilhões em 2025, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior (FecomercioSP) - Imagem de rawpixel.com no Magnific

O comércio eletrônico brasileiro movimentou R$ 295,6 bilhões em 2025, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior (FecomercioSP)Imagem de rawpixel.com no Magnific

Publicado 26/10/2026 09:53





Além de Nova Friburgo, o levantamento abrange Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, Duas Barras, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, São Sebastião do Alto, Trajano de Morais, Santa Maria Madalena, Sumidouro e Carmo.



O projeto considera a presença de empresas que ampliam seu alcance comercial por meio de marketplaces, lojas virtuais próprias e redes sociais. Integrante de um polo produtivo regional, Nova Friburgo reúne negócios que encontram no comércio eletrônico oportunidades para alcançar consumidores de todo o país. Apesar desse potencial, ainda não há um levantamento regional que dimensione o mercado digital, identifique o número de empresas atuantes e detalhe as características dessas operações.



“O Mapa existe por uma razão simples: melhorar as condições de quem vende aqui. Há empresas na Serra despachando para o país inteiro que, na hora de buscar crédito, qualificação ou um frete melhor, não têm um número para mostrar, e sem número não vem investimento, nem público nem privado. Medir a região é o que destrava isso. No fim do dia, é economia girando aqui dentro e vida melhor para o vendedor”, afirma Pedro Spinelli, CEO da MAP Educação, empresa responsável pela iniciativa. Quantas empresas da região vendem pela internet, quais canais utilizam e em quais mercados atuam? Essas são algumas das perguntas que o Mapa do E-commerce de Nova Friburgo e Região pretende responder. A iniciativa vai realizar um levantamento inédito sobre o comércio eletrônico em 12 municípios, com o objetivo de traçar um diagnóstico do setor, orientar decisões empresariais, atrair investimentos e contribuir para o desenvolvimento econômico regional.Além de Nova Friburgo, o levantamento abrange Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, Duas Barras, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, São Sebastião do Alto, Trajano de Morais, Santa Maria Madalena, Sumidouro e Carmo.O projeto considera a presença de empresas que ampliam seu alcance comercial por meio de marketplaces, lojas virtuais próprias e redes sociais. Integrante de um polo produtivo regional, Nova Friburgo reúne negócios que encontram no comércio eletrônico oportunidades para alcançar consumidores de todo o país. Apesar desse potencial, ainda não há um levantamento regional que dimensione o mercado digital, identifique o número de empresas atuantes e detalhe as características dessas operações.“O Mapa existe por uma razão simples: melhorar as condições de quem vende aqui. Há empresas na Serra despachando para o país inteiro que, na hora de buscar crédito, qualificação ou um frete melhor, não têm um número para mostrar, e sem número não vem investimento, nem público nem privado. Medir a região é o que destrava isso. No fim do dia, é economia girando aqui dentro e vida melhor para o vendedor”, afirma Pedro Spinelli, CEO da MAP Educação, empresa responsável pela iniciativa.

O comércio eletrônico brasileiro movimentou R$ 295,6 bilhões em 2025, crescimento de 20% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da FecomercioSP. Nesse cenário de expansão das vendas digitais, conhecer a realidade das empresas da Região Serrana torna-se importante para identificar oportunidades de crescimento e as necessidades de quem comercializa produtos pela internet. Diagnóstico busca orientar oportunidades Embora existam estudos nacionais sobre comércio eletrônico e digitalização dos pequenos negócios, o Mapa pretende avançar para uma análise territorial. Até onde foi possível apurar, não há levantamento semelhante na região que contemple os diferentes canais de vendas pela internet.



O estudo vai reunir informações sobre os canais de comercialização utilizados, o perfil das operações e as faixas de faturamento das empresas participantes. Organizados por município e segmento, os dados permitirão dimensionar o potencial do comércio eletrônico regional e oferecer referências para instituições financeiras, operadores logísticos, entidades empresariais e poder público.



Com base nesse diagnóstico, será possível identificar demandas e oportunidades relacionadas ao acesso ao crédito, à capacitação dos empreendedores e à infraestrutura logística. A iniciativa também busca ampliar a visibilidade do mercado regional junto a potenciais investidores e parceiros.



Empresas podem participar gratuitamente



As empresas interessadas podem se cadastrar até 1º de dezembro de 2026, pelo site



A participação também garante lugar na noite de reconhecimento, quando serão apresentados os resultados do levantamento. O evento está marcado para 8 de dezembro, em Nova Friburgo.



O projeto tem apoio de inúmeras empresas e entidades locais.



Serviço



Mapa do E-commerce de Nova Friburgo e Região



Cadastro gratuito:



Prazo para participação: 1º de dezembro de 2026.



Apresentação dos resultados: 8 de dezembro de 2026, em Nova Friburgo. Para que o levantamento represente a realidade dos 12 municípios, a empresa convida empreendedores que vendem pela internet a participar do cadastro. A adesão é gratuita, e o faturamento deverá ser informado por faixa. Segundo a organização, os resultados serão divulgados de forma agregada, por cidade e segmento, sem exposição individual dos negócios, conforme as diretrizes de proteção de dados apresentadas pelo projeto.As empresas interessadas podem se cadastrar até 1º de dezembro de 2026, pelo site mapeducacao.com/mapa-ecommerce-nf A participação também garante lugar na noite de reconhecimento, quando serão apresentados os resultados do levantamento. O evento está marcado para 8 de dezembro, em Nova Friburgo.O projeto tem apoio de inúmeras empresas e entidades locais.ServiçoMapa do E-commerce de Nova Friburgo e RegiãoCadastro gratuito: https://www.mapeducacao.com/mapa-ecommerce-nf/ Prazo para participação: 1º de dezembro de 2026.Apresentação dos resultados: 8 de dezembro de 2026, em Nova Friburgo.

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