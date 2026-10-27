Bonito é o principal polo de ecoturismo do Brasil, localizado no estado de Mato Grosso do Sul, na região da Serra da BodoquenaMelhores destinos
A iniciativa ocorre em um momento estratégico para Nova Friburgo, que já tem concluído seu Plano Municipal de Turismo e aguarda o lançamento oficial do documento. A próxima etapa será mobilizar os públicos de interesse do setor para transformar as diretrizes em ações concretas.
Experiência de Bonito como referência
O objetivo não é reproduzir um modelo pronto, mas compreender como o planejamento integrado, a cooperação entre os diferentes segmentos e a continuidade das ações podem contribuir para ampliar a competitividade e a sustentabilidade do turismo friburguense.
Para Wellington Guimarães, presidente do COMTUR e do Visit Nova Friburgo e Região — Convention Bureau, a conclusão do Plano Municipal de Turismo representa uma conquista, mas sua efetividade dependerá do envolvimento dos diferentes atores do setor.
“Nova Friburgo já possui um Plano Municipal de Turismo concluído. Mas precisamos compreender que um plano, por si só, não transforma um destino. São as pessoas, as instituições e os empresários que fazem isso acontecer. Precisamos sair da condição de espectadores e assumir o compromisso de construir coletivamente o turismo que queremos para nossa cidade”, afirma.
Planejamento e participação
O workshop também pretende identificar prioridades e compromissos que possam orientar a mobilização do setor nas próximas etapas de implementação do Plano Municipal de Turismo, envolvendo representantes do poder público, empresários, instituições de ensino e entidades ligadas ao desenvolvimento do destino.
O encontro é uma iniciativa do COMTUR, do Sebrae e do Visit Nova Friburgo e Região — Convention Bureau, com participação institucional da Secretaria Municipal de Turismo.
Serviço
Evento: Workshop “Do Plano à Ação — Destino se constrói junto”
Data: 4 de novembro de 2026, quarta-feira
Horário: Das 13h30 às 18h
Local: Auditório do Sebrae, Avenida Conselheiro Julius Arp, 80 – Bloco 2, Módulos 218 ao 221 (Arp)
Convidado: Cícero Peralta, de Bonito (MS)
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