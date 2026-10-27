Bonito é o principal polo de ecoturismo do Brasil, localizado no estado de Mato Grosso do Sul, na região da Serra da Bodoquena - Melhores destinos

Bonito é o principal polo de ecoturismo do Brasil, localizado no estado de Mato Grosso do Sul, na região da Serra da BodoquenaMelhores destinos

Publicado 27/10/2026 10:00

Nova Friburgo terá a oportunidade de conhecer de perto experiências de Bonito, no Mato Grosso do Sul, reconhecido nacionalmente pela organização de sua atividade turística. No dia 4 de novembro, o município serrano receberá Cícero Peralta, ex-presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Bonito, para o workshop “Do Plano à Ação — Destino se constrói junto”





A iniciativa ocorre em um momento estratégico para Nova Friburgo, que já tem concluído seu Plano Municipal de Turismo e aguarda o lançamento oficial do documento. A próxima etapa será mobilizar os públicos de interesse do setor para transformar as diretrizes em ações concretas.



Gratuito e mediante inscrição , o encontro será realizado das 13h30 às 18h, no Auditório do Sebrae, com a proposta de discutir caminhos para fortalecer o turismo local a partir de exemplos de governança, planejamento e participação coletiva. São bem-vindos conselheiros municipais de turismo, lideranças institucionais, empresários, profissionais do turismo, representantes do poder público e entidades ligadas ao desenvolvimento do destino.A iniciativa ocorre em um momento estratégico para Nova Friburgo, que já tem concluído seu Plano Municipal de Turismo e aguarda o lançamento oficial do documento. A próxima etapa será mobilizar os públicos de interesse do setor para transformar as diretrizes em ações concretas.

Experiência de Bonito como referência

A experiência de Bonito será uma das referências para essa discussão. O destino sul-mato-grossense é conhecido pela organização da atividade turística e pela articulação entre iniciativa privada, poder público e instituições locais. A proposta do workshop é conhecer os caminhos adotados no município e refletir sobre como essas experiências podem inspirar soluções para a realidade de Nova Friburgo, respeitando suas características e potencialidades.

A trajetória de Cícero Peralta à frente do COMTUR de Bonito reforça a importância da participação no encontro. Sua presença permitirá compartilhar conhecimentos sobre a organização do setor e o papel da governança no desenvolvimento de um destino turístico.



O objetivo não é reproduzir um modelo pronto, mas compreender como o planejamento integrado, a cooperação entre os diferentes segmentos e a continuidade das ações podem contribuir para ampliar a competitividade e a sustentabilidade do turismo friburguense.



Para Wellington Guimarães, presidente do COMTUR e do Visit Nova Friburgo e Região — Convention Bureau, a conclusão do Plano Municipal de Turismo representa uma conquista, mas sua efetividade dependerá do envolvimento dos diferentes atores do setor.



“Nova Friburgo já possui um Plano Municipal de Turismo concluído. Mas precisamos compreender que um plano, por si só, não transforma um destino. São as pessoas, as instituições e os empresários que fazem isso acontecer. Precisamos sair da condição de espectadores e assumir o compromisso de construir coletivamente o turismo que queremos para nossa cidade”, afirma.





Planejamento e participação

A programação prevê debates, troca de experiências e atividades participativas sobre os desafios e as oportunidades do turismo local. Entre os temas estão planejamento, pertencimento, governança, cooperação e ação.



O workshop também pretende identificar prioridades e compromissos que possam orientar a mobilização do setor nas próximas etapas de implementação do Plano Municipal de Turismo, envolvendo representantes do poder público, empresários, instituições de ensino e entidades ligadas ao desenvolvimento do destino.



O encontro é uma iniciativa do COMTUR, do Sebrae e do Visit Nova Friburgo e Região — Convention Bureau, com participação institucional da Secretaria Municipal de Turismo.



Serviço



Evento: Workshop “Do Plano à Ação — Destino se constrói junto”

Data: 4 de novembro de 2026, quarta-feira

Horário: Das 13h30 às 18h

Local: Auditório do Sebrae, Avenida Conselheiro Julius Arp, 80 – Bloco 2, Módulos 218 ao 221 (Arp)

Convidado: Cícero Peralta, de Bonito (MS)