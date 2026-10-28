Município ainda pode apresentar esclarecimentos e defesaReprodução PMNF
O posicionamento foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas (MPC), representado pelo procurador-geral Vittorio Constantino Provenza. Além das duas irregularidades, o relatório técnico apontou sete impropriedades, com determinações e comunicações aos responsáveis, além da expedição de ofício ao Ministério Público.
A decisão monocrática que trata do processo nº 215.618-4/26 foi assinada pelo conselheiro substituto Christiano Lacerda Ghuerren, no último dia 29. O documento, no entanto, não representa uma decisão definitiva pela rejeição das contas, mas uma etapa do procedimento de análise.
Irregularidades envolvem Fundeb e previdência
De acordo com o corpo técnico, a situação contraria dispositivos da Lei Federal nº 14.113/2020, que regulamenta o Fundeb, e da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A segunda irregularidade envolve as contribuições previdenciárias patronais. Conforme a análise, o município não realizou integralmente as transferências devidas ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), situação que, segundo o TCE-RJ, compromete o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário municipal.
O relatório aponta desacordo com o artigo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 9.717/1998, que estabelece regras para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.
Prefeito pode apresentar manifestação
Após essa etapa, o processo deverá seguir a tramitação prevista no regimento interno do Tribunal de Contas.
O parecer prévio do TCE-RJ integra o procedimento de apreciação das contas anuais dos prefeitos. A análise definitiva das contas de governo cabe à Câmara Municipal, considerando o parecer emitido pelo Tribunal.
Até a conclusão do processo, o posicionamento contrário à aprovação permanece como uma recomendação técnica, sujeita à tramitação e às etapas previstas na legislação.
Prefeitura afirma ter feito os esclarecimentos
Para recompor os recursos, o Tribunal solicitou que o município transferisse R$ 1.601.754,75 em recursos próprios para a conta do Fundeb. Segundo a Prefeitura, a medida já foi adotada e comprovada ao TCE-RJ.
Em relação às contribuições previdenciárias patronais, a Controladoria informou que o município formalizou o parcelamento dos valores devidos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com aprovação do acordo.
De acordo com a administração municipal, a regularização está sendo conduzida conforme os termos e as condições do acordo registrado no CadPrev. A Prefeitura acrescentou que os esclarecimentos sobre as duas questões já foram apresentados ao Tribunal de Contas.
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