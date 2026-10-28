Município ainda pode apresentar esclarecimentos e defesa - Reprodução PMNF

Município ainda pode apresentar esclarecimentos e defesaReprodução PMNF

Publicado 28/10/2026 10:41





O posicionamento foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas (MPC), representado pelo procurador-geral Vittorio Constantino Provenza. Além das duas irregularidades, o relatório técnico apontou sete impropriedades, com determinações e comunicações aos responsáveis, além da expedição de ofício ao Ministério Público.



A decisão monocrática que trata do processo nº 215.618-4/26 foi assinada pelo conselheiro substituto Christiano Lacerda Ghuerren, no último dia 29. O documento, no entanto, não representa uma decisão definitiva pela rejeição das contas, mas uma etapa do procedimento de análise.



O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) recomendou parecer prévio contrário à aprovação das contas da Prefeitura de Nova Friburgo referentes ao exercício de 2025, sob responsabilidade do prefeito Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro (PL). A análise identificou duas irregularidades relacionadas aos recursos destinados à educação e às contribuições previdenciárias do município.O posicionamento foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas (MPC), representado pelo procurador-geral Vittorio Constantino Provenza. Além das duas irregularidades, o relatório técnico apontou sete impropriedades, com determinações e comunicações aos responsáveis, além da expedição de ofício ao Ministério Público.A decisão monocrática que trata do processo nº 215.618-4/26 foi assinada pelo conselheiro substituto Christiano Lacerda Ghuerren, no último dia 29. O documento, no entanto, não representa uma decisão definitiva pela rejeição das contas, mas uma etapa do procedimento de análise.

Irregularidades envolvem Fundeb e previdência

A primeira irregularidade identificada diz respeito ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Segundo o relatório, a conta do fundo não apresentava saldo suficiente para cobrir o montante de recursos que não haviam sido aplicados até o encerramento do exercício.



De acordo com o corpo técnico, a situação contraria dispositivos da Lei Federal nº 14.113/2020, que regulamenta o Fundeb, e da Lei de Responsabilidade Fiscal.



A segunda irregularidade envolve as contribuições previdenciárias patronais. Conforme a análise, o município não realizou integralmente as transferências devidas ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), situação que, segundo o TCE-RJ, compromete o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário municipal.



O relatório aponta desacordo com o artigo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 9.717/1998, que estabelece regras para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.





Prefeito pode apresentar manifestação

Na decisão, o conselheiro determinou a comunicação ao prefeito Johnny Maycon para que tome ciência do processo e, caso considere necessário, apresente manifestação escrita no prazo improrrogável de dez dias, contados a partir da ciência da decisão.



Após essa etapa, o processo deverá seguir a tramitação prevista no regimento interno do Tribunal de Contas.



O parecer prévio do TCE-RJ integra o procedimento de apreciação das contas anuais dos prefeitos. A análise definitiva das contas de governo cabe à Câmara Municipal, considerando o parecer emitido pelo Tribunal.



Até a conclusão do processo, o posicionamento contrário à aprovação permanece como uma recomendação técnica, sujeita à tramitação e às etapas previstas na legislação.





Prefeitura afirma ter feito os esclarecimentos

Em posicionamento encaminhado à reportagem, a Controladoria-Geral do Município de Nova Friburgo informou que, durante a análise das contas, o TCE-RJ identificou despesas executadas com recursos do Fundeb em valor superior à receita arrecadada pelo fundo.



Para recompor os recursos, o Tribunal solicitou que o município transferisse R$ 1.601.754,75 em recursos próprios para a conta do Fundeb. Segundo a Prefeitura, a medida já foi adotada e comprovada ao TCE-RJ.



Em relação às contribuições previdenciárias patronais, a Controladoria informou que o município formalizou o parcelamento dos valores devidos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com aprovação do acordo.



De acordo com a administração municipal, a regularização está sendo conduzida conforme os termos e as condições do acordo registrado no CadPrev. A Prefeitura acrescentou que os esclarecimentos sobre as duas questões já foram apresentados ao Tribunal de Contas.