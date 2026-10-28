Prefeitura e entidades comerciais não comentaram o boicote às empresas locais - Acervo pessoal

Prefeitura e entidades comerciais não comentaram o boicote às empresas locaisAcervo pessoal

Publicado 28/10/2026 13:46

Listas com nomes de empresas e profissionais supostamente ligados à esquerda estão sendo compartilhadas em grupos de WhatsApp e redes sociais, acompanhadas de incentivos ao boicote e, em algumas manifestações, à demissão de trabalhadores por suas convicções políticas. A mobilização, que ganhou força após as eleições presidenciais, quando o candidato Lula (PT) saiu vencedor, tem registros em diferentes regiões do país e também repercute em Nova Friburgo e região.



O deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) está entre as figuras de destaque da direita que impulsionaram o debate nas redes sociais. Em publicação repercutida nacionalmente, ele desafiou comerciantes que declararam voto em Lula a colocar bandeiras do PT nos estabelecimentos, permitindo que consumidores identificassem publicamente o posicionamento político dos proprietários. A proposta foi associada à possibilidade de consumidores contrários ao partido deixarem de frequentar esses locais.



A repercussão ocorre em meio a manifestações de apoiadores do campo conservador que defendem a escolha de estabelecimentos comerciais conforme afinidades políticas. Paralelamente, listas compartilhadas em aplicativos de mensagens passaram a associar empresas e profissionais a supostas preferências partidárias, incentivando consumidores a evitar esses negócios.





Outra campanha incentiva apoio a empreendedores patriotas

Em outra frente, Raphael Cristiani, administrador da página Friburgo Notícias 24h, publicou a campanha “Quero ajudar empreendedores”, convidando usuários a indicar empresas e prestadores de serviços nos comentários para ampliar a visibilidade dos negócios. A campanha, no entanto, é direcionada apenas ao apoio aos que se indentificam como "de direita". Com a mensagem “Vamos seguir empresas dos patriotas”, a publicação propõe fortalecer empreendimentos identificados com valores patrióticos e incentivar o comércio local.



A proposta de Raphael é promover negócios identificados com valores conservadores, mobilizando seguidores para acompanhar e divulgar seus perfis. A iniciativa também insere a afinidade ideológica na discussão sobre as escolhas de consumo, mas não apresenta, na publicação analisada, uma convocação explícita para prejudicar estabelecimentos de posicionamento político diferente.

A reportagem não conseguiu falar com o administrador de página sobre o caso.

Entidades comerciais dizem não ter recebido reclamações

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Nova Friburgo informaram que não receberam reclamações sobre listas que estariam circulando nas redes sociais com referências às preferências políticas de empresários da cidade.



Em nota, as entidades ressaltaram que representam o setor varejista como um todo, sem distinção por posicionamento político, e afirmaram que não misturam sua atuação institucional com questões político-partidárias.





Políticos locais se posicionam

O vereador Marcos Marins (PSD) foi um dos políticos locais que se posicionou contra iniciativas de boicote motivadas por convicções políticas. Ele classificou a mobilização como uma iniciativa de uma minoria extremista, que, segundo ele, não representa a direita nem a esquerda, mas pode trazer consequências para a economia.



“Trabalhadores e empresários não podem ser perseguidos, expostos em listas ou prejudicados por exercerem livremente seu direito democrático ao voto e à manifestação política”, afirmou.



Marins destacou os possíveis reflexos desse tipo de postura no ambiente profissional. Segundo ele, empresários que adotam práticas de perseguição política prejudicam a própria cultura organizacional e as relações de trabalho. Para ele, liderança deve ser construída com respeito, diálogo e diversidade de ideias. Ele defendeu que a política seja utilizada para aproximar pessoas e buscar soluções, em vez de ampliar a intolerância e a divisão.



A reportagem procurou a Prefeitura de Nova Friburgo quesitonando o assunto, mas até o fechamento desta matéria não havia resposta ao email, nem posicionamento público nos canais oficiais do município.

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