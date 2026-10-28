Prefeitura e entidades comerciais não comentaram o boicote às empresas locaisAcervo pessoal
O deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) está entre as figuras de destaque da direita que impulsionaram o debate nas redes sociais. Em publicação repercutida nacionalmente, ele desafiou comerciantes que declararam voto em Lula a colocar bandeiras do PT nos estabelecimentos, permitindo que consumidores identificassem publicamente o posicionamento político dos proprietários. A proposta foi associada à possibilidade de consumidores contrários ao partido deixarem de frequentar esses locais.
A repercussão ocorre em meio a manifestações de apoiadores do campo conservador que defendem a escolha de estabelecimentos comerciais conforme afinidades políticas. Paralelamente, listas compartilhadas em aplicativos de mensagens passaram a associar empresas e profissionais a supostas preferências partidárias, incentivando consumidores a evitar esses negócios.
Outra campanha incentiva apoio a empreendedores patriotas
A proposta de Raphael é promover negócios identificados com valores conservadores, mobilizando seguidores para acompanhar e divulgar seus perfis. A iniciativa também insere a afinidade ideológica na discussão sobre as escolhas de consumo, mas não apresenta, na publicação analisada, uma convocação explícita para prejudicar estabelecimentos de posicionamento político diferente.
Entidades comerciais dizem não ter recebido reclamações
Em nota, as entidades ressaltaram que representam o setor varejista como um todo, sem distinção por posicionamento político, e afirmaram que não misturam sua atuação institucional com questões político-partidárias.
Políticos locais se posicionam
“Trabalhadores e empresários não podem ser perseguidos, expostos em listas ou prejudicados por exercerem livremente seu direito democrático ao voto e à manifestação política”, afirmou.
Marins destacou os possíveis reflexos desse tipo de postura no ambiente profissional. Segundo ele, empresários que adotam práticas de perseguição política prejudicam a própria cultura organizacional e as relações de trabalho. Para ele, liderança deve ser construída com respeito, diálogo e diversidade de ideias. Ele defendeu que a política seja utilizada para aproximar pessoas e buscar soluções, em vez de ampliar a intolerância e a divisão.
Teresópolis também enfrenta controvérsia
O caso ganhou repercussão após manifestações de integrantes do campo conservador que defenderam a identificação de comerciantes por suas convicções políticas e a possibilidade de consumidores deixarem de comprar nesses estabelecimentos. As entidades que se posicionaram contra a campanha ressaltaram que divergências partidárias não justificam intimidação, constrangimento ou perseguição a empresários e trabalhadores.
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