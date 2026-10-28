PM terá conduta investigada - Foto: Reprodução/Redes Sociais

PM terá conduta investigadaFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 28/10/2026 16:18

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) abriu um procedimento apuratório para investigar a conduta do policial militar Pedro Santa Rita, friburguense e lotado no Centro dos Programas de Integração na Segurança (CPROEIS). Ele publicou um vídeo nas redes sociais pedindo que moradores enviem nomes de comerciantes de Nova Friburgo que tenham se posicionado publicamente à esquerda.

Policial pede nomes de comerciantes

No vídeo, o agente solicita que moradores enviem, por mensagem privada, nomes de estabelecimentos comerciais cujos proprietários tenham manifestado publicamente posicionamento político de esquerda. Ele afirma que as informações devem ser encaminhadas apenas quando houver certeza sobre o posicionamento dos empresários.

“Se você tem certeza de algum comércio, seja ele o que for, qualquer tipo de comércio, aqui na cidade, onde o dono ou a dona se posicionaram publicamente como de esquerda, me manda no direct”, diz o policial na gravação.

Durante a manifestação, ele também direciona críticas ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. O agente defende mudanças na administração municipal e afirma que pessoas de esquerda não deveriam ocupar cargos em uma gestão de direita.

“Tá na hora do prefeito fazer uma faxina na sua prefeitura”, afirma. Em outro trecho, acrescenta: “Não tem como um prefeito de direita contratar alguém que é de esquerda, não tem como você botar alguém no seu time que vai fazer gol contra”.

O policial também cita os resultados eleitorais do município. Ele afirma que a cidade é considerada conservadora e de direita, mas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria recebido mais de 10 mil votos de diferença em relação ao senador Flávio Bolsonaro.

Glauber Braga anuncia medidas à Corregedoria e à PF

Em publicação nas redes sociais, o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) afirmou que seu mandato encaminhará o caso à Corregedoria da Polícia Militar para solicitar providências e uma investigação sobre possíveis crimes de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, constrangimento ilegal, previsto no artigo 146, e abuso de autoridade.

O parlamentar também anunciou que fará um encaminhamento à Polícia Federal para que seja avaliada a competência do órgão na apuração do caso.

“E mais, esse tipo de tentativa de intimidação não funciona”, declarou o deputado.

Glauber destacou que Lula recebeu quase 50 mil votos em Nova Friburgo e afirmou que a iniciativa não deverá intimidar os comerciantes. Segundo ele, a mobilização poderá, inclusive, incentivar consumidores a comprar nos estabelecimentos citados.

Ao final da manifestação, o parlamentar defendeu que o responsável seja devidamente responsabilizado. As possíveis infrações mencionadas por ele são hipóteses que deverão ser avaliadas pelas autoridades competentes. Até o momento, não há conclusão sobre a ocorrência de crimes.

PM confirma procedimento apuratório

Em nota, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) informou que, assim que tomou conhecimento das informações, o comando da unidade instaurou um procedimento apuratório para averiguar a conduta do militar.

A abertura do procedimento não significa que tenha sido constatada irregularidade ou que o policial tenha sido responsabilizado. A apuração deverá avaliar as circunstâncias do caso.

Policial não foi localizado pela reportagem

A reportagem tentou contato com o policial militar para solicitar um posicionamento sobre o vídeo e a abertura do procedimento apuratório, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação do agente, e o texto poderá ser atualizado caso um posicionamento seja enviado.