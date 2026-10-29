Estrutura cenográfica inspirada nos Arcos da Lapa é uma das atrações do festival. - Reprodução Site Oficial

Estrutura cenográfica inspirada nos Arcos da Lapa é uma das atrações do festival.Reprodução Site Oficial

Publicado 29/10/2026 10:30





A programação reúne artistas conhecidos do público e representantes de diferentes vertentes da música brasileira. Na sexta-feira (6), a abertura terá shows de Marvvila, Dudu Nobre e Leandro Sapucahy. No sábado (7), será a vez de Yan, Lili Nobre e Thiago Martins. O encerramento, no domingo (8), contará com Buchecha, Casuarina e o grupo Clareou.



Além das apresentações, o festival terá uma estrutura temática que busca recriar referências da Lapa, com ambientação cenográfica, bares e comidas de boteco. A programação também inclui campeonato de sinuca, atividade associada à tradição dos encontros em bares e espaços de convivência.



Na segunda edição do evento, a proposta segue sendo reunir música, gastronomia e entretenimento em um mesmo espaço, oferecendo ao público uma experiência que vai além dos shows. A iniciativa também integra a agenda de eventos da Região Serrana, com potencial para movimentar estabelecimentos comerciais, serviços e a rede de hospedagem durante o fim de semana.



A cidade de Nova Friburgo será palco de três dias dedicados ao samba, ao pagode e à cultura boêmia carioca. Entre 6 e 8 de novembro, o festival A Lapa Sobe a Serra ocupará a Via Expressa com apresentações musicais, gastronomia e atrações inspiradas na vida cultural da Lapa, tradicional reduto da boemia no Rio de Janeiro.A programação reúne artistas conhecidos do público e representantes de diferentes vertentes da música brasileira. Na sexta-feira (6), a abertura terá shows de Marvvila, Dudu Nobre e Leandro Sapucahy. No sábado (7), será a vez de Yan, Lili Nobre e Thiago Martins. O encerramento, no domingo (8), contará com Buchecha, Casuarina e o grupo Clareou.Além das apresentações, o festival terá uma estrutura temática que busca recriar referências da Lapa, com ambientação cenográfica, bares e comidas de boteco. A programação também inclui campeonato de sinuca, atividade associada à tradição dos encontros em bares e espaços de convivência.Na segunda edição do evento, a proposta segue sendo reunir música, gastronomia e entretenimento em um mesmo espaço, oferecendo ao público uma experiência que vai além dos shows. A iniciativa também integra a agenda de eventos da Região Serrana, com potencial para movimentar estabelecimentos comerciais, serviços e a rede de hospedagem durante o fim de semana.

Entrada gratuita mediante doação

O público poderá acessar a pista gratuitamente, desde que retire o ingresso antecipadamente e entregue 1 kg de alimento não perecível por pessoa na entrada do evento. A retirada está disponível desde 15 de outubro, limitada a dois ingressos por CPF e sujeita à disponibilidade.



Também haverá opções pagas para quem deseja acompanhar as apresentações em áreas diferenciadas. O Front Stage contará com espaço reservado próximo ao palco, banheiros exclusivos e área própria de alimentação. Já o camarote oferecerá estrutura reservada e serviço all inclusive de alimentos e bebidas, conforme as condições divulgadas pela organização.



A arrecadação de alimentos faz parte da iniciativa solidária do festival. Na edição de 2025, o evento passou por cidades da Região Serrana e, segundo balanço divulgado pela organização, reuniu mais de 40 mil pessoas e arrecadou mais de 16 toneladas de alimentos para instituições locais.



Festival segue para Petrópolis

A edição de 2026 também terá uma etapa em Petrópolis, programada para os dias 20, 21 e 22 de novembro. A realização em diferentes municípios amplia a presença do festival na Região Serrana e conecta a programação cultural das cidades por meio da música e da gastronomia.

Evento reuniu 40 mil em 2025

Segundo o site oficial, a edição de 2025 passou por Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, reuniu mais de 40 mil pessoas em três fins de semana e arrecadou mais de 16 toneladas de alimentos, doados a instituições das três cidade.

Segundo os organizadores do evento, além e movimentar a agenda cultural, o festival beneficia diferentes setores da economia, como bares, restaurantes, hotéis, comércio e transporte. A realização do festival em Nova Friburgo também cria uma oportunidade para atrair visitantes de municípios vizinhos, ampliar as opções de lazer e estimular a permanência de turistas na cidade.



