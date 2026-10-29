Estrutura cenográfica inspirada nos Arcos da Lapa é uma das atrações do festival.Reprodução Site Oficial
A programação reúne artistas conhecidos do público e representantes de diferentes vertentes da música brasileira. Na sexta-feira (6), a abertura terá shows de Marvvila, Dudu Nobre e Leandro Sapucahy. No sábado (7), será a vez de Yan, Lili Nobre e Thiago Martins. O encerramento, no domingo (8), contará com Buchecha, Casuarina e o grupo Clareou.
Além das apresentações, o festival terá uma estrutura temática que busca recriar referências da Lapa, com ambientação cenográfica, bares e comidas de boteco. A programação também inclui campeonato de sinuca, atividade associada à tradição dos encontros em bares e espaços de convivência.
Na segunda edição do evento, a proposta segue sendo reunir música, gastronomia e entretenimento em um mesmo espaço, oferecendo ao público uma experiência que vai além dos shows. A iniciativa também integra a agenda de eventos da Região Serrana, com potencial para movimentar estabelecimentos comerciais, serviços e a rede de hospedagem durante o fim de semana.
Entrada gratuita mediante doação
Também haverá opções pagas para quem deseja acompanhar as apresentações em áreas diferenciadas. O Front Stage contará com espaço reservado próximo ao palco, banheiros exclusivos e área própria de alimentação. Já o camarote oferecerá estrutura reservada e serviço all inclusive de alimentos e bebidas, conforme as condições divulgadas pela organização.
A arrecadação de alimentos faz parte da iniciativa solidária do festival. Na edição de 2025, o evento passou por cidades da Região Serrana e, segundo balanço divulgado pela organização, reuniu mais de 40 mil pessoas e arrecadou mais de 16 toneladas de alimentos para instituições locais.
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Evento: A Lapa Sobe a Serra – Nova Friburgo
Data: 6 a 8 de novembro de 2026
Horário: das 17h à 1h
Local: Via Expressa, Nova Friburgo
Entrada para a pista: gratuita, mediante ingresso antecipado e doação de 1 kg de alimento não perecível por pessoa
Ingressos e informações: www.alapasobeaserra.com.br
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