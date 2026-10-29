Nova Friburgo é a capital nacional da moda íntima, abrigando mais de 1.400 indústrias de confecçãoDivulgação
O registro reconhece a reputação construída ao longo de décadas pela região na fabricação de moda íntima, atividade que se consolidou como uma das principais referências econômicas locais. A conquista também fortalece a identidade territorial dos produtos e cria um instrumento para diferenciar a produção regional no mercado.
A área geográfica reconhecida abrange 13 municípios: Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, Duas Barras, Carmo, Sumidouro, Cordeiro, Macuco, Cantagalo, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes e São Sebastião do Alto.
Polo reúne milhares de empresas
O reconhecimento é resultado de um trabalho técnico desenvolvido ao longo de quatro anos, envolvendo o Sebrae Rio, o Projeto Origens do Sebrae, o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo (Sindvest), o Núcleo de Pesquisa do Turismo da Unigranrio e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).
O processo exigiu a organização de documentos para comprovar a reputação do território na fabricação de lingerie, a delimitação da área abrangida e a relação histórica entre a região e a atividade produtiva.
Valorização e oportunidades de mercado
Entre os efeitos esperados estão o fortalecimento das pequenas confecções, a ampliação de oportunidades comerciais e o estímulo ao turismo de compras. A iniciativa também pode favorecer a divulgação da região em feiras e eventos especializados, como a Fevest, tradicional feira do setor realizada em Nova Friburgo.
A conquista consolida o reconhecimento da vocação industrial do município e de cidades vizinhas, cuja trajetória na indústria têxtil ajudou a formar uma rede especializada de profissionais, fornecedores e fabricantes de moda íntima.
Com o registro, Nova Friburgo e os municípios abrangidos passam a contar com um instrumento oficial de valorização de uma atividade que faz parte da identidade econômica da região e que tem importância para a geração de renda e empregos.
CONQUISTA HISTÓRICA
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