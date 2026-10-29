Nova Friburgo é a capital nacional da moda íntima, abrigando mais de 1.400 indústrias de confecçãoDivulgação

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Jannaina Costa
Oficialmente Capital Nacional da Moda Íntima, desde 2024, Nova Friburgo conquistou um reconhecimento histórico para a indústria do setor. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu o registro de Indicação Geográfica (IG), na modalidade Indicação de Procedência, para a lingerie produzida no município e em outras cidades da Região Serrana e do entorno. A decisão foi publicada na última terça-feira (27) e representa a primeira Indicação Geográfica brasileira para esse tipo de produto.

O registro reconhece a reputação construída ao longo de décadas pela região na fabricação de moda íntima, atividade que se consolidou como uma das principais referências econômicas locais. A conquista também fortalece a identidade territorial dos produtos e cria um instrumento para diferenciar a produção regional no mercado.

A área geográfica reconhecida abrange 13 municípios: Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, Duas Barras, Carmo, Sumidouro, Cordeiro, Macuco, Cantagalo, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes e São Sebastião do Alto.

Polo reúne milhares de empresas

De acordo com informações divulgadas pelo Sebrae Rio, o polo regional reúne mais de 4,1 mil empresas registradas e responde por aproximadamente 35% da produção brasileira de moda íntima. A cadeia produtiva também gera cerca de 28 mil empregos diretos e indiretos, com participação expressiva das mulheres nas operações e na liderança dos negócios.

O reconhecimento é resultado de um trabalho técnico desenvolvido ao longo de quatro anos, envolvendo o Sebrae Rio, o Projeto Origens do Sebrae, o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo (Sindvest), o Núcleo de Pesquisa do Turismo da Unigranrio e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

O processo exigiu a organização de documentos para comprovar a reputação do território na fabricação de lingerie, a delimitação da área abrangida e a relação histórica entre a região e a atividade produtiva.

Valorização e oportunidades de mercado

A Indicação de Procedência identifica um território que se tornou conhecido pela produção de determinado bem ou serviço. Na prática, o registro pode contribuir para ampliar a visibilidade da lingerie regional, fortalecer a identidade coletiva dos fabricantes e agregar diferenciação comercial aos produtos que atendam às regras de uso da indicação.

Entre os efeitos esperados estão o fortalecimento das pequenas confecções, a ampliação de oportunidades comerciais e o estímulo ao turismo de compras. A iniciativa também pode favorecer a divulgação da região em feiras e eventos especializados, como a Fevest, tradicional feira do setor realizada em Nova Friburgo.

A conquista consolida o reconhecimento da vocação industrial do município e de cidades vizinhas, cuja trajetória na indústria têxtil ajudou a formar uma rede especializada de profissionais, fornecedores e fabricantes de moda íntima.

Com o registro, Nova Friburgo e os municípios abrangidos passam a contar com um instrumento oficial de valorização de uma atividade que faz parte da identidade econômica da região e que tem importância para a geração de renda e empregos.

CONQUISTA HISTÓRICA

Para o Prefeito Johnny Maycon, o registro uma conquista histórica para Nova Friburgo e para todo o setor de moda íntima. "Esse reconhecimento valoriza a identidade, a qualidade e a tradição de um polo construído ao longo de mais de 40 anos, consolidando nossa cidade como a Capital Nacional da Moda Íntima. É um reconhecimento que fortalece nossa economia, amplia a visibilidade do município e abre novas oportunidades para os empreendedores e trabalhadores friburguenses", declarou.
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