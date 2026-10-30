O Rio Boa Vista corta áreas rurais de Nova Friburgo e passa por localidades como Cardinot e Conquista.Reprodução EcoSerrano
O episódio ocorreu durante a chuva que atingiu o município ao longo da manhã. O Rio Boa Vista passa por parte do bairro e, com a elevação do nível da água, acabou avançando sobre a área particular.
Também foi registrado transbordamento do rio na região de Conquista. Até a publicação das primeiras informações, não havia confirmação de pessoas feridas ou de outros danos materiais relacionados às ocorrências.
Feriado será de chuva
O Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) classificou o risco hidrológico em Nova Friburgo como moderado na atualização das 13h42 desta sexta-feira.
O cenário exige atenção principalmente de moradores que vivem próximos a rios, córregos e encostas. A elevação rápida do nível dos cursos d’água pode provocar alagamentos, enquanto o solo encharcado aumenta a possibilidade de deslizamentos.
A orientação é evitar áreas alagadas, não tentar atravessar ruas ou trechos de correnteza e procurar locais seguros diante de qualquer sinal de elevação da água. Em situações de risco, a população deve seguir as orientações dos órgãos de emergência.
Chuva persiste na Região Serrana e em outras áreas do estado
As condições fazem parte de um sistema de instabilidade que atinge também outros estados do Sudeste, como Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. A combinação de umidade elevada e sistemas de baixa pressão favorece a formação de nuvens carregadas e episódios de chuva intensa.
No território fluminense, a atenção se estende à Região Metropolitana, ao interior e às áreas próximas ao litoral. A persistência da chuva aumenta a preocupação com alagamentos, elevação do nível dos rios e deslizamentos de terra, principalmente em localidades com histórico de ocorrências.
Como acionar a Defesa Civil
O município possui pontos de apoio destinados ao acolhimento de moradores de áreas de risco durante períodos de chuva intensa. A recomendação é que a população acompanhe os comunicados oficiais e fique atenta aos avisos sonoros das sirenes de emergência.
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