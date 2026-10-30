O Rio Boa Vista corta áreas rurais de Nova Friburgo e passa por localidades como Cardinot e Conquista. - Reprodução EcoSerrano

O Rio Boa Vista corta áreas rurais de Nova Friburgo e passa por localidades como Cardinot e Conquista.Reprodução EcoSerrano

Publicado 30/10/2026 19:05





O episódio ocorreu durante a chuva que atingiu o município ao longo da manhã. O Rio Boa Vista passa por parte do bairro e, com a elevação do nível da água, acabou avançando sobre a área particular.



Também foi registrado transbordamento do rio na região de Conquista. Até a publicação das primeiras informações, não havia confirmação de pessoas feridas ou de outros danos materiais relacionados às ocorrências. O aumento do volume de água do Rio Boa Vista, devido ao período prolongado de chuvas em Nova Friburgo, provocou alagamento em uma propriedade no bairro Cardinot , na manhã desta sexta-feira (30). O transbordamento foi registrado às 11h52, quando o curso d’água ultrapassou as margens e invadiu boa parte de um sítio localizado às suas margens.O episódio ocorreu durante a chuva que atingiu o município ao longo da manhã. O Rio Boa Vista passa por parte do bairro e, com a elevação do nível da água, acabou avançando sobre a área particular.Também foi registrado transbordamento do rio na região de Conquista. Até a publicação das primeiras informações, não havia confirmação de pessoas feridas ou de outros danos materiais relacionados às ocorrências.

Feriado será de chuva

A previsão de chuva para o feriadão de Finados mantém Nova Friburgo em estado de atenção. De acordo com o Climatempo, o município poderá registrar mais de 50 milímetros de precipitação até domingo (1º). A previsão é de instabilidade durante o fim de semana, com possibilidade de novas pancadas.



O Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) classificou o risco hidrológico em Nova Friburgo como moderado na atualização das 13h42 desta sexta-feira.



O cenário exige atenção principalmente de moradores que vivem próximos a rios, córregos e encostas. A elevação rápida do nível dos cursos d’água pode provocar alagamentos, enquanto o solo encharcado aumenta a possibilidade de deslizamentos.



A orientação é evitar áreas alagadas, não tentar atravessar ruas ou trechos de correnteza e procurar locais seguros diante de qualquer sinal de elevação da água. Em situações de risco, a população deve seguir as orientações dos órgãos de emergência.

Chuva persiste na Região Serrana e em outras áreas do estado

A previsão meteorológica indica continuidade das instabilidades nos próximos dias, não apenas na Região Serrana, mas também em outras regiões do estado do Rio de Janeiro. O cenário é de pancadas de chuva, trovoadas e possibilidade de temporais durante o feriadão de Finados, especialmente entre sexta-feira (30) e domingo (1º).



As condições fazem parte de um sistema de instabilidade que atinge também outros estados do Sudeste, como Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. A combinação de umidade elevada e sistemas de baixa pressão favorece a formação de nuvens carregadas e episódios de chuva intensa.



No território fluminense, a atenção se estende à Região Metropolitana, ao interior e às áreas próximas ao litoral. A persistência da chuva aumenta a preocupação com alagamentos, elevação do nível dos rios e deslizamentos de terra, principalmente em localidades com histórico de ocorrências.



Como acionar a Defesa Civil

Em caso de risco, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (22) 2522-8182. O Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.



O município possui pontos de apoio destinados ao acolhimento de moradores de áreas de risco durante períodos de chuva intensa. A recomendação é que a população acompanhe os comunicados oficiais e fique atenta aos avisos sonoros das sirenes de emergência.