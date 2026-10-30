Apenas uma das empresas de cadeados locais emprega 1.500 colaboradoresStam
A programação integra os chamados Giros Setoriais, iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) que busca aproximar especialistas e representantes empresariais para compartilhar informações estratégicas sobre diferentes segmentos da economia.
O encontro terá participação de especialistas da Firjan, que apresentarão análises sobre o cenário atual da indústria metalmecânica, as transformações do mercado e os movimentos que podem influenciar a competitividade das empresas. A proposta é oferecer informações que auxiliem os empresários na identificação de oportunidades, tendências e desafios para os negócios.
Segundo Rafael de Jesus Gonçalves, gerente de Estratégia Setorial da Firjan, os encontros são preparados a partir de um trabalho contínuo de acompanhamento do mercado e de pesquisas sobre os diferentes setores industriais.
“Durante esses encontros, apresentamos uma visão qualificada e atualizada sobre o setor. Especialistas setoriais da Firjan tomam como base o monitoramento contínuo de tendências e mercados, da participação nas principais feiras, eventos e fóruns nacionais e internacionais, além da análise de estudos, publicações e conteúdos produzidos por instituições de referência”, explicou.
Além da apresentação de informações técnicas e econômicas, os Giros Setoriais também têm como objetivo estimular a aproximação entre empresários, favorecendo a troca de experiências e o compartilhamento de conhecimento sobre os desafios enfrentados por cada atividade.
Setor estratégico na economia
Inscrições gratuitas
Serviço
Evento: Giro Setorial – Metalmecânico
Data: 5 de novembro de 2026 (quinta-feira)
Horário: 16h
Local: Auditório da Firjan SENAI Espaço da Moda
Endereço: Avenida Conselheiro Julius Arp, 85, Nova Friburgo
Inscrições: Clique aqui para se inscrever gratuitamente.
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