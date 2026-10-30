Apenas uma das empresas de cadeados locais emprega 1.500 colaboradores - Stam

Apenas uma das empresas de cadeados locais emprega 1.500 colaboradoresStam

Publicado 30/10/2026 19:20





A programação integra os chamados Giros Setoriais, iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) que busca aproximar especialistas e representantes empresariais para compartilhar informações estratégicas sobre diferentes segmentos da economia.



O encontro terá participação de especialistas da Firjan, que apresentarão análises sobre o cenário atual da indústria metalmecânica, as transformações do mercado e os movimentos que podem influenciar a competitividade das empresas. A proposta é oferecer informações que auxiliem os empresários na identificação de oportunidades, tendências e desafios para os negócios.



Segundo Rafael de Jesus Gonçalves, gerente de Estratégia Setorial da Firjan, os encontros são preparados a partir de um trabalho contínuo de acompanhamento do mercado e de pesquisas sobre os diferentes setores industriais.



“Durante esses encontros, apresentamos uma visão qualificada e atualizada sobre o setor. Especialistas setoriais da Firjan tomam como base o monitoramento contínuo de tendências e mercados, da participação nas principais feiras, eventos e fóruns nacionais e internacionais, além da análise de estudos, publicações e conteúdos produzidos por instituições de referência”, explicou.



Além da apresentação de informações técnicas e econômicas, os Giros Setoriais também têm como objetivo estimular a aproximação entre empresários, favorecendo a troca de experiências e o compartilhamento de conhecimento sobre os desafios enfrentados por cada atividade.



Empresários e profissionais da indústria metalmecânica de Nova Friburgo e região terão a oportunidade de conhecer tendências e perspectivas para o setor em um encontro promovido pela Firjan Centro-Norte. A iniciativa será realizada na próxima quinta-feira (5), às 16h, no auditório da Firjan SENAI Espaço da Moda , no município.A programação integra os chamados Giros Setoriais, iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) que busca aproximar especialistas e representantes empresariais para compartilhar informações estratégicas sobre diferentes segmentos da economia.O encontro terá participação de especialistas da Firjan, que apresentarão análises sobre o cenário atual da indústria metalmecânica, as transformações do mercado e os movimentos que podem influenciar a competitividade das empresas. A proposta é oferecer informações que auxiliem os empresários na identificação de oportunidades, tendências e desafios para os negócios.Segundo Rafael de Jesus Gonçalves, gerente de Estratégia Setorial da Firjan, os encontros são preparados a partir de um trabalho contínuo de acompanhamento do mercado e de pesquisas sobre os diferentes setores industriais.“Durante esses encontros, apresentamos uma visão qualificada e atualizada sobre o setor. Especialistas setoriais da Firjan tomam como base o monitoramento contínuo de tendências e mercados, da participação nas principais feiras, eventos e fóruns nacionais e internacionais, além da análise de estudos, publicações e conteúdos produzidos por instituições de referência”, explicou.Além da apresentação de informações técnicas e econômicas, os Giros Setoriais também têm como objetivo estimular a aproximação entre empresários, favorecendo a troca de experiências e o compartilhamento de conhecimento sobre os desafios enfrentados por cada atividade.

Setor estratégico na economia

O setor metalmecânico tem papel importante na economia de Nova Friburgo, contribuindo para a diversificação da atividade industrial e a geração de empregos e renda. A cidade é considerada a maior fabricante de fechaduras e cadeados do Brasil e da América Latina, com um grande parque industrial e mais de 1.500 colaboradores. Além de cadeados, fechaduras e pequenas ferragens, as indústrias locais produzem acessórios para a indústria da moda e moda íntima, peças fundidas em bronze, latão e alumínio, terminais elétricos e componentes para a construção civil (esquadrias).

Inscrições gratuitas