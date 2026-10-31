Cursos técnicos terão atividade presencial na unidade, localizada na ArpDivulgação Senac RJ
Além disso, há 200 vagas em cursos livres pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). O Senac RJ fica na Av. Conselheiro Julius Arp, 80, Espaço ARP, Bloco 01, no Centro de Nova Friburgo. Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (21) 99613-9519 ou (21) 97269-0760, telefone (22) 2005-0050 ou email
novafriburgo@rj.senac.br.
Cursos Técnicos
Na modalidade concomitante, as vagas são destinadas a jovens e adultos que estejam cursando a partir do 1º ano do Ensino Médio no ato da matrícula. As opções são Técnico em Administração, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Estética. Os cursos serão ministrados no contraturno e acompanham o calendário escolar da rede estadual de ensino. Desta forma, mesmo as turmas que iniciarem as aulas ainda neste ano terão férias no mesmo período que as escolas estaduais. Há turmas sendo oferecidas nas unidades do Senac RJ e em escolas estaduais.
Já na modalidade subsequente, as oportunidades são destinadas a pessoas que já concluíram o Ensino Médio nas redes pública ou privada de ensino. Os cursos oferecidos são Técnico em Administração, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Enfermagem. O público-alvo são jovens em busca do primeiro emprego, trabalhadores que desejam se qualificar e profissionais em transição de carreira.
Com duração de 10 a 21 meses, os cursos técnicos podem ser oferecidos de forma presencial. Os matriculados selecionados poderão ter acesso aos benefícios previstos pelo programa Edutec, como Bolsa Permanência.
Requisitos para candidatura
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