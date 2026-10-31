Cursos técnicos terão atividade presencial na unidade, localizada na Arp - Divulgação Senac RJ

Cursos técnicos terão atividade presencial na unidade, localizada na ArpDivulgação Senac RJ

Publicado 31/10/2026 13:46 | Atualizado 31/10/2026 14:00





Além disso, há 200 vagas em cursos livres pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). O Senac RJ fica na Av. Conselheiro Julius Arp, 80, Espaço ARP, Bloco 01, no Centro de Nova Friburgo. Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (21) 99613-9519 ou (21) 97269-0760, telefone (22) 2005-0050 ou email

novafriburgo@rj.senac.br.



A unidade do Senac em Nova Friburgo abriu inscrições abertas para mais de 300 vagas em cursos gratuitos com início em novembro. São 170 oportunidades em cursos técnicos em duas modalidades: concomitante, voltada a estudantes do Ensino Médio das escolas da rede estadual, inclusive da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e subsequente, para quem já é formado no nível médio da rede pública ou privada.Além disso, há 200 vagas em cursos livres pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). O Senac RJ fica na Av. Conselheiro Julius Arp, 80, Espaço ARP, Bloco 01, no Centro de Nova Friburgo. Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (21) 99613-9519 ou (21) 97269-0760, telefone (22) 2005-0050 ou emailnovafriburgo@rj.senac.br.

Cursos Técnicos





Na modalidade concomitante, as vagas são destinadas a jovens e adultos que estejam cursando a partir do 1º ano do Ensino Médio no ato da matrícula. As opções são Técnico em Administração, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Estética. Os cursos serão ministrados no contraturno e acompanham o calendário escolar da rede estadual de ensino. Desta forma, mesmo as turmas que iniciarem as aulas ainda neste ano terão férias no mesmo período que as escolas estaduais. Há turmas sendo oferecidas nas unidades do Senac RJ e em escolas estaduais.



Já na modalidade subsequente, as oportunidades são destinadas a pessoas que já concluíram o Ensino Médio nas redes pública ou privada de ensino. Os cursos oferecidos são Técnico em Administração, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Enfermagem. O público-alvo são jovens em busca do primeiro emprego, trabalhadores que desejam se qualificar e profissionais em transição de carreira.



Com duração de 10 a 21 meses, os cursos técnicos podem ser oferecidos de forma presencial. Os matriculados selecionados poderão ter acesso aos benefícios previstos pelo programa Edutec, como Bolsa Permanência.



Os cursos Técnicos gratuitos são oferecidos em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc RJ) e estão vinculados ao Juros por Educação, iniciativa que integra o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). As informações e inscrições estão disponíveis no link https://www.rj.senac.br/curso-tecnico-gratuito Na modalidade concomitante, as vagas são destinadas a jovens e adultos que estejam cursando a partir do 1º ano do Ensino Médio no ato da matrícula. As opções são Técnico em Administração, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Estética. Os cursos serão ministrados no contraturno e acompanham o calendário escolar da rede estadual de ensino. Desta forma, mesmo as turmas que iniciarem as aulas ainda neste ano terão férias no mesmo período que as escolas estaduais. Há turmas sendo oferecidas nas unidades do Senac RJ e em escolas estaduais.Já na modalidade subsequente, as oportunidades são destinadas a pessoas que já concluíram o Ensino Médio nas redes pública ou privada de ensino. Os cursos oferecidos são Técnico em Administração, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Enfermagem. O público-alvo são jovens em busca do primeiro emprego, trabalhadores que desejam se qualificar e profissionais em transição de carreira.Com duração de 10 a 21 meses, os cursos técnicos podem ser oferecidos de forma presencial. Os matriculados selecionados poderão ter acesso aos benefícios previstos pelo programa Edutec, como Bolsa Permanência.

Requisitos para candidatura

Para se candidatar às vagas é preciso ter renda familiar, por pessoa, de até dois salários-mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados. No ato da inscrição, os interessados devem responder a um questionário socioeconômico. A análise é realizada automaticamente a partir de critérios determinados pelo programa através do índice PSG, que pontua os candidatos identificando quem terá prioridade no preenchimento do número de vagas oferecidas. O regulamento completo do programa está disponível no site de inscrição.