Empresa diz não ter aumentado o número de reclamações da população, mesmo diante das denúncias de moradores - Reprodução Site

Empresa diz não ter aumentado o número de reclamações da população, mesmo diante das denúncias de moradoresReprodução Site

Publicado 31/10/2026 05:00 | Atualizado 04/11/2026 11:33

Uma conta de água que passou de cerca de R$ 60 para quase R$ 950, cobranças de R$ 187 em um imóvel sem caixa-d'água ativa e um encanamento de esgoto exposto a céu aberto estão entre as reclamações recentes de consumidores de Nova Friburgo contra a concessionária Águas de Nova Friburgo. Os relatos foram publicados no Reclame Aqui , site de reclamações de consumidores.





Um morador relatou que continua recebendo cobranças de água e esgoto, no valor de R$ 187, por um imóvel que, segundo ele, está sem caixa-d'água ativa há mais de um ano. O consumidor também afirmou que o hidrômetro estava cortado e questionou a continuidade das cobranças.



Outra reclamação apontou problemas em uma tubulação de esgoto exposta em frente a uma residência. Segundo a consumidora, o encanamento estava quebrado e o esgoto corria a céu aberto, provocando mau cheiro e a presença de mosquitos e baratas.



Ainda no site, um consumidor questionou o funcionamento do hidrômetro, afirmando que o equipamento continuava registrando consumo mesmo com o registro fechado. LEIA MAIS: Moradores reclamam de buracos em ruas de Teresópolis após obras de concessionária Um morador relatou que continua recebendo cobranças de água e esgoto, no valor de R$ 187, por um imóvel que, segundo ele, está sem caixa-d'água ativa há mais de um ano. O consumidor também afirmou que o hidrômetro estava cortado e questionou a continuidade das cobranças.Outra reclamação apontou problemas em uma tubulação de esgoto exposta em frente a uma residência. Segundo a consumidora, o encanamento estava quebrado e o esgoto corria a céu aberto, provocando mau cheiro e a presença de mosquitos e baratas.Ainda no site, um consumidor questionou o funcionamento do hidrômetro, afirmando que o equipamento continuava registrando consumo mesmo com o registro fechado.

Nas redes sociais, não é diferente. São comuns os relatos de problemas nos serviços prestados pela concessionária e de obras mal finalizadas pela empresa. No último dia 29, em um vídeo divulgado nas redes sociais, um morador da Rua Almirante Lourenço Maranhão Vieira, no bairro Perissê, critica o serviço realizado em frente à residência. Segundo ele, o material utilizado no reparo estaria sendo levado pela passagem dos veículos, mesmo sem chuva, deixando a rua em condições precárias. O morador questiona a qualidade do serviço executado pela concessionária e afirma que os consumidores pagam pelo trabalho realizado.

"Realmente eles estão de parabéns! Que serviço é esse e a gente paga por isso. Vergonhoso!", comentou Julio.

Empresa diz que não houve aumento nas reclamações

A Águas de Nova Friburgo informou que realiza vistorias para verificar o funcionamento dos hidrômetros, as instalações hidráulicas dos imóveis e possíveis problemas na rede pública. A concessionária também orienta os consumidores a fazer a manutenção periódica das instalações internas para identificar vazamentos que possam elevar o consumo.



Sobre as reclamações de contas elevadas, a empresa afirmou não ter identificado aumento no número de queixas nos últimos meses.



Em relação ao aumento da tarifa de esgoto, a empresa explicou que, a partir de agosto, o serviço na região passou a incluir coleta e tratamento, elevando a tarifa de 50% para 100% do valor da água. A concessionária afirmou que a mudança estava prevista na estrutura tarifária e que as informações foram divulgadas nas contas e na imprensa local.

A reportagem entrou em contato com a empresa pedindo informações sobre o número de reclamações e insatisfação dos clientes. Na resposta, a Águas de Nova Friburgo informou que não identificou aumento no número de reclamações relacionadas a contas elevadas nos últimos meses.



Segundo a concessionária, quando acionada, realiza vistorias nos imóveis para verificar as condições das instalações hidráulicas, o funcionamento dos hidrômetros e a existência de possíveis irregularidades ou problemas na rede pública de abastecimento.



A empresa também orienta os clientes a realizar a manutenção periódica das instalações hidráulicas internas, com o objetivo de identificar e corrigir eventuais vazamentos ou outras situações que possam provocar aumento no consumo de água.





Números desencontrados sobre Tarifa social

Devido à queixa sobre aumento da conta, a reportagem questionou a ampliação do acesso à tarifa social no município. Em março de 2026, em resposta a questionamentos apresentados pelo Legislativo municipal, a concessionária informou que o benefício havia sido ampliado para 4.513 ligações.



Na resposta, a Águas de Nova Friburgo informou que atualmente 4.215 famílias estão cadastradas no programa. A empresa não detalhou, na resposta encaminhada à reportagem, os motivos da diferença.