Empresa diz não ter aumentado o número de reclamações da população, mesmo diante das denúncias de moradoresReprodução Site
Um morador relatou que continua recebendo cobranças de água e esgoto, no valor de R$ 187, por um imóvel que, segundo ele, está sem caixa-d'água ativa há mais de um ano. O consumidor também afirmou que o hidrômetro estava cortado e questionou a continuidade das cobranças.
Outra reclamação apontou problemas em uma tubulação de esgoto exposta em frente a uma residência. Segundo a consumidora, o encanamento estava quebrado e o esgoto corria a céu aberto, provocando mau cheiro e a presença de mosquitos e baratas.
Ainda no site, um consumidor questionou o funcionamento do hidrômetro, afirmando que o equipamento continuava registrando consumo mesmo com o registro fechado.
Empresa diz que não houve aumento nas reclamações
Sobre as reclamações de contas elevadas, a empresa afirmou não ter identificado aumento no número de queixas nos últimos meses.
Em relação ao aumento da tarifa de esgoto, a empresa explicou que, a partir de agosto, o serviço na região passou a incluir coleta e tratamento, elevando a tarifa de 50% para 100% do valor da água. A concessionária afirmou que a mudança estava prevista na estrutura tarifária e que as informações foram divulgadas nas contas e na imprensa local.
Segundo a concessionária, quando acionada, realiza vistorias nos imóveis para verificar as condições das instalações hidráulicas, o funcionamento dos hidrômetros e a existência de possíveis irregularidades ou problemas na rede pública de abastecimento.
A empresa também orienta os clientes a realizar a manutenção periódica das instalações hidráulicas internas, com o objetivo de identificar e corrigir eventuais vazamentos ou outras situações que possam provocar aumento no consumo de água.
Números desencontrados sobre Tarifa social
Na resposta, a Águas de Nova Friburgo informou que atualmente 4.215 famílias estão cadastradas no programa. A empresa não detalhou, na resposta encaminhada à reportagem, os motivos da diferença.
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