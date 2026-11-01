Cemitérios de Nova Friburgo funcionam de 7h às 17h neste feriado de Finados - Reprodução Redes Sociais

Cemitérios de Nova Friburgo funcionam de 7h às 17h neste feriado de FinadosReprodução Redes Sociais

Publicado 01/11/2026 18:49





Segundo a Prefeitura, desde o início de outubro, as equipes realizam serviços de roçada, capina, limpeza e manutenção de parques e jardins. Também foram feitas pinturas de meios-fios, muros e cruzeiros. Os trabalhos fazem parte da rotina de conservação dos espaços públicos, que contam com equipe própria responsável pela manutenção. Os cinco cemitérios municipais de Nova Friburgo estarão abertos das 8h às 17h nesta segunda-feira (2), Dia de Finados. A Prefeitura intensificou os trabalhos de manutenção dos espaços para receber familiares e amigos que vão prestar homenagens aos entes queridos falecidos. A medida é coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços e Equipamentos Públicos.Segundo a Prefeitura, desde o início de outubro, as equipes realizam serviços de roçada, capina, limpeza e manutenção de parques e jardins. Também foram feitas pinturas de meios-fios, muros e cruzeiros. Os trabalhos fazem parte da rotina de conservação dos espaços públicos, que contam com equipe própria responsável pela manutenção.

Os serviços contemplam o Cemitério Municipal São João Batista, no Centro; o Trilha do Céu, na Fazenda da Laje, no 6º distrito; o João de Simas, em Campo do Coelho, no 3º distrito; o Cemitério Municipal de São Pedro da Serra, no 7º distrito; e o Cemitério Municipal de Riograndina, no 2º distrito.





Flores e velas serão vendidas por comerciantes particulares

A Secretaria de Serviços e Equipamentos Públicos esclareceu que não realiza a comercialização de flores ou velas nos cemitérios. A venda desses produtos é feita por comerciantes particulares.



A orientação é que os visitantes se programem para chegar dentro do horário de funcionamento e respeitem as regras de circulação e organização dos espaços durante o período de maior movimento.



Em declaração divulgada pela Prefeitura, o secretário municipal de Serviços e Equipamentos Públicos, Marcelo Silva, afirmou que a conservação dos cemitérios representa uma forma de respeito e acolhimento às famílias.



Segundo ele, o trabalho das equipes busca garantir que os visitantes encontrem espaços bem cuidados e possam realizar suas homenagens com tranquilidade. O Dia de Finados é tradicionalmente marcado por visitas aos túmulos, momentos de oração e lembranças de familiares e amigos que já morreram.

“Sabemos que o Dia de Finados é uma data de muitas emoções, lembranças e saudades. Cada pessoa que visita um cemitério leva consigo uma história de amor e de afeto por alguém que partiu. Por isso, nossas equipes trabalham com muito carinho e dedicação para que familiares e amigos encontrem espaços bem cuidados, seguros e acolhedores, onde possam prestar suas homenagens com tranquilidade e conforto. É a nossa maneira de demonstrar respeito por essas memórias e, principalmente, pelas pessoas que seguem mantendo vivo o carinho por seus entes queridos”, destacou o secretário.

Feriado com possibilidade de chuva

A previsão do tempo para esta segunda-feira (2), feriado de Dia de Finados, em Nova Friburgo, indica sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 18°C e 25°C. A orientação é que os visitantes acompanhem as atualizações meteorológicas e se preparem para a possibilidade de chuva durante as visitas aos cemitérios.