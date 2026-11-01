Cemitérios de Nova Friburgo funcionam de 7h às 17h neste feriado de FinadosReprodução Redes Sociais
Segundo a Prefeitura, desde o início de outubro, as equipes realizam serviços de roçada, capina, limpeza e manutenção de parques e jardins. Também foram feitas pinturas de meios-fios, muros e cruzeiros. Os trabalhos fazem parte da rotina de conservação dos espaços públicos, que contam com equipe própria responsável pela manutenção.
Flores e velas serão vendidas por comerciantes particulares
A orientação é que os visitantes se programem para chegar dentro do horário de funcionamento e respeitem as regras de circulação e organização dos espaços durante o período de maior movimento.
Em declaração divulgada pela Prefeitura, o secretário municipal de Serviços e Equipamentos Públicos, Marcelo Silva, afirmou que a conservação dos cemitérios representa uma forma de respeito e acolhimento às famílias.
Segundo ele, o trabalho das equipes busca garantir que os visitantes encontrem espaços bem cuidados e possam realizar suas homenagens com tranquilidade. O Dia de Finados é tradicionalmente marcado por visitas aos túmulos, momentos de oração e lembranças de familiares e amigos que já morreram.
Feriado com possibilidade de chuva
Nova Friburgo terá cemitérios abertos das 8h às 17h no Dia de Finados
Cinco unidades funcionarão das 8h às 17h nesta segunda-feira (2); Prefeitura intensificou os serviços de manutenção para receber visitantes.
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