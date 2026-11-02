Tricolor da Serra confirmou a conquista da Taça Maracanã, encerrando a primeira fase da Série B2 do Campeonato Carioca na primeira colocação.FERJ
A equipe chegou aos 25 pontos, com uma campanha de sete vitórias e quatro empates em 11 partidas. O Frizão marcou 24 gols e sofreu dez, encerrando a fase com saldo positivo de 14. O título representa uma conquista importante para o clube, que voltou a levantar um troféu profissional após sete anos.
A partida começou equilibrada, com as duas equipes buscando o resultado. O Friburguense abriu o placar aos 35 minutos do segundo tempo, quando Nicolas marcou em cobrança de falta. O Santa Cruz reagiu e chegou ao empate aos 44 minutos, com Luquinha. O resultado foi suficiente para garantir a taça ao time da casa.
Time terá vantagem na semifinal
Por ter terminado na primeira colocação, o Frizão terá a vantagem de avançar à decisão em caso de igualdade no placar agregado dos dois confrontos. O Serra Macaense, segundo colocado, também terá essa vantagem na disputa contra o Santa Cruz.
A fase semifinal é decisiva para os clubes que buscam o acesso à Série B1 do Campeonato Carioca em 2027. Os vencedores dos confrontos avançam à final e garantem a vaga na divisão superior.
Santa Cruz também avança
A Taça Maracanã é o título da primeira fase da Série B2. O Friburguense agora volta suas atenções para a semifinal, em busca de mais um passo rumo ao acesso.
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