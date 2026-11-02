Tricolor da Serra confirmou a conquista da Taça Maracanã, encerrando a primeira fase da Série B2 do Campeonato Carioca na primeira colocação. - FERJ

Tricolor da Serra confirmou a conquista da Taça Maracanã, encerrando a primeira fase da Série B2 do Campeonato Carioca na primeira colocação.FERJ

Publicado 02/11/2026 12:28





A equipe chegou aos 25 pontos, com uma campanha de sete vitórias e quatro empates em 11 partidas. O Frizão marcou 24 gols e sofreu dez, encerrando a fase com saldo positivo de 14. O título representa uma conquista importante para o clube, que voltou a levantar um troféu profissional após sete anos.



A partida começou equilibrada, com as duas equipes buscando o resultado. O Friburguense abriu o placar aos 35 minutos do segundo tempo, quando Nicolas marcou em cobrança de falta. O Santa Cruz reagiu e chegou ao empate aos 44 minutos, com Luquinha. O resultado foi suficiente para garantir a taça ao time da casa.



Friburguense conquistou a Taça Maracanã neste domingo (1º), após empatar em 1 a 1 com o Santa Cruz, no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo. O resultado, válido pela última rodada da primeira fase da Série B2 do Campeonato Carioca, garantiu ao Tricolor da Serra o primeiro lugar na classificação e a conquista do turno de forma invicta.A equipe chegou aos 25 pontos, com uma campanha de sete vitórias e quatro empates em 11 partidas. O Frizão marcou 24 gols e sofreu dez, encerrando a fase com saldo positivo de 14. O título representa uma conquista importante para o clube, que voltou a levantar um troféu profissional após sete anos.A partida começou equilibrada, com as duas equipes buscando o resultado. O Friburguense abriu o placar aos 35 minutos do segundo tempo, quando Nicolas marcou em cobrança de falta. O Santa Cruz reagiu e chegou ao empate aos 44 minutos, com Luquinha. O resultado foi suficiente para garantir a taça ao time da casa. Time terá vantagem na semifinal Com a liderança confirmada, o Friburguense enfrentará o Belford Roxo na semifinal da competição. O primeiro jogo está marcado para domingo (8), às 15h, no Estádio Nélio Gomes. A partida de volta será no dia 15 de novembro, também às 15h, no Estádio Eduardo Guinle.



Por ter terminado na primeira colocação, o Frizão terá a vantagem de avançar à decisão em caso de igualdade no placar agregado dos dois confrontos. O Serra Macaense, segundo colocado, também terá essa vantagem na disputa contra o Santa Cruz.



A fase semifinal é decisiva para os clubes que buscam o acesso à Série B1 do Campeonato Carioca em 2027. Os vencedores dos confrontos avançam à final e garantem a vaga na divisão superior.



Santa Cruz também avança Apesar do empate, o Santa Cruz assegurou a terceira posição, com 22 pontos, e também está classificado para a semifinal. O Serra Macaense ficou em segundo lugar, com 23 pontos, após vencer o Campos por 3 a 0. Já o Belford Roxo confirmou a última vaga ao derrotar o Búzios por 1 a 0, terminando com 20 pontos.



A Taça Maracanã é o título da primeira fase da Série B2. O Friburguense agora volta suas atenções para a semifinal, em busca de mais um passo rumo ao acesso.

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