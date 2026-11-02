Atualmente, encaminhamentos para especialistas são inseridos no sistema de regulação - Reprodução Google

Atualmente, encaminhamentos para especialistas são inseridos no sistema de regulação Reprodução Google

Publicado 02/11/2026 12:48





A legislação estabelece diretrizes para descentralizar o agendamento de consultas de todas as especialidades da rede municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo tanto a primeira consulta quanto os retornos. Atualmente, os encaminhamentos para especialistas são inseridos no sistema de regulação após solicitação do médico que atende o paciente na rede básica.



Com a mudança, a marcação poderá ser realizada na própria unidade de referência, evitando que o paciente precise se deslocar até um centro de especialidades apenas para solicitar ou confirmar o agendamento. A proposta busca facilitar o acesso aos serviços e reduzir etapas entre o atendimento inicial e a consulta especializada.



O texto destaca especialmente os possíveis benefícios para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, que podem enfrentar mais dificuldades para realizar deslocamentos. A medida também pretende fortalecer as UBS e as equipes de Saúde da Família como portas de entrada do atendimento, mantendo o acompanhamento do paciente próximo à comunidade onde vive. Moradores de Nova Friburgo poderão agendar consultas com médicos especialistas diretamente na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou na Estratégia de Saúde da Família (ESF) onde receberam o atendimento inicial. A medida está prevista na Lei Municipal nº 5.178, sancionada em 26 de outubro e publicada no Diário Oficial do município no dia 27.A legislação estabelece diretrizes para descentralizar o agendamento de consultas de todas as especialidades da rede municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo tanto a primeira consulta quanto os retornos. Atualmente, os encaminhamentos para especialistas são inseridos no sistema de regulação após solicitação do médico que atende o paciente na rede básica.Com a mudança, a marcação poderá ser realizada na própria unidade de referência, evitando que o paciente precise se deslocar até um centro de especialidades apenas para solicitar ou confirmar o agendamento. A proposta busca facilitar o acesso aos serviços e reduzir etapas entre o atendimento inicial e a consulta especializada.O texto destaca especialmente os possíveis benefícios para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, que podem enfrentar mais dificuldades para realizar deslocamentos. A medida também pretende fortalecer as UBS e as equipes de Saúde da Família como portas de entrada do atendimento, mantendo o acompanhamento do paciente próximo à comunidade onde vive.

Aplicação progressiva

A aplicação das novas diretrizes será progressiva, conforme o planejamento da Prefeitura, a viabilidade técnica e a integração dos sistemas de informação da Atenção Básica e da Atenção Especializada. A lei determina que o agendamento seja processado e inserido no sistema de regulação a partir da unidade onde ocorreu o atendimento primário.



A legislação prevê ainda que o Poder Executivo regulamente a medida. A lei não estabelece uma data para o início do novo procedimento nem apresenta um cronograma de implantação. Também não detalha quais especialidades serão incluídas primeiro ou como os pacientes serão orientados durante a transição.



A mudança não elimina a necessidade de avaliação clínica na unidade básica. O encaminhamento para o especialista continua dependendo da indicação feita pelo profissional responsável. A novidade prevista é que o processo de marcação passe a ser feito diretamente na unidade de referência, sem exigir que o usuário procure outro local apenas para agendar.



A lei é de autoria do vereador Rômulo Pimentel (PODE) e foi aprovada pela Câmara Municipal antes de ser sancionada pelo prefeito Johnny Maycon. A implementação dependerá agora das medidas administrativas e técnicas necessárias para integrar os serviços e organizar o fluxo de agendamentos na rede municipal.