Atualmente, encaminhamentos para especialistas são inseridos no sistema de regulação Reprodução Google
A legislação estabelece diretrizes para descentralizar o agendamento de consultas de todas as especialidades da rede municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo tanto a primeira consulta quanto os retornos. Atualmente, os encaminhamentos para especialistas são inseridos no sistema de regulação após solicitação do médico que atende o paciente na rede básica.
Com a mudança, a marcação poderá ser realizada na própria unidade de referência, evitando que o paciente precise se deslocar até um centro de especialidades apenas para solicitar ou confirmar o agendamento. A proposta busca facilitar o acesso aos serviços e reduzir etapas entre o atendimento inicial e a consulta especializada.
O texto destaca especialmente os possíveis benefícios para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, que podem enfrentar mais dificuldades para realizar deslocamentos. A medida também pretende fortalecer as UBS e as equipes de Saúde da Família como portas de entrada do atendimento, mantendo o acompanhamento do paciente próximo à comunidade onde vive.
Aplicação progressiva
A legislação prevê ainda que o Poder Executivo regulamente a medida. A lei não estabelece uma data para o início do novo procedimento nem apresenta um cronograma de implantação. Também não detalha quais especialidades serão incluídas primeiro ou como os pacientes serão orientados durante a transição.
A mudança não elimina a necessidade de avaliação clínica na unidade básica. O encaminhamento para o especialista continua dependendo da indicação feita pelo profissional responsável. A novidade prevista é que o processo de marcação passe a ser feito diretamente na unidade de referência, sem exigir que o usuário procure outro local apenas para agendar.
A lei é de autoria do vereador Rômulo Pimentel (PODE) e foi aprovada pela Câmara Municipal antes de ser sancionada pelo prefeito Johnny Maycon. A implementação dependerá agora das medidas administrativas e técnicas necessárias para integrar os serviços e organizar o fluxo de agendamentos na rede municipal.
Nova Friburgo terá agendamento de consultas com especialistas direto nas UBS
Lei sancionada prevê que marcações de primeira consulta e retorno sejam feitas na unidade de saúde de referência; implantação será gradual
Frizão segura empate e conquista Taça Maracanã invicto
Friburguense fica no 1 a 1 com o Santa Cruz, termina a primeira fase na liderança e terá vantagem na semifinal da Série B2
Nova Friburgo terá cemitérios abertos das 8h às 17h no Dia de Finados
Cinco unidades funcionarão das 8h às 17h nesta segunda-feira (2); Prefeitura intensificou os serviços de manutenção para receber visitantes.
Senac Nova Friburgo oferece mais de 300 vagas em cursos gratuitos
Há oportunidades de cursos técnicos para alunos matriculados a partir do 1º ano do Ensino Médio e da EJA da rede estadual
Firjan promove encontro para impulsionar Metalmecânico friburguense
Evento será realizado no dia 5 de novembro, no SENAI Espaço da Moda, e vai apresentar tendências de mercado, oportunidades e desafios
Rio transborda e alaga propriedade no Cardinot, em Nova Friburgo
Elevação do nível do rio foi registrada na manhã desta sexta-feira (30), durante período de chuva intensa; também houve transbordamento na região de Conquista
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.