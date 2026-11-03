Inmet aponta para novembro com elevação gradual das temperaturas e volumes de chuva abaixo da média mensalImagem de wirestock no Magnific
Esse volume surpreendeu os meteorologistas por ocorrer na transição do período seco para a primavera, quando historicamente os índices de precipitação costumam ser baixos na Região Serrana. A previsão no início de outubro indicava que Nova Friburgo poderia acumular mais de 50 milímetros de chuva até o dia 1º de novembro. Na ocasião, a maior concentração de precipitação estava prevista para o dia 30, com possibilidade de 42,3 milímetros em 24 horas.
Previsão para novembro
O Inmet também divulgou, em 29 de outubro, o quinto boletim do Painel El Niño, elaborado em parceria com outras instituições de monitoramento climático. O documento indica maior probabilidade de chuvas acima da faixa normal entre novembro de 2026 e janeiro de 2027 em partes do Sudeste, além da Região Sul e de áreas do Centro-Oeste.
O boletim aponta ainda a possibilidade de intensificação do fenômeno El Niño, que pode influenciar os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do país.
Atenção aos alertas
A população pode acompanhar as atualizações meteorológicas e os alertas pelos canais oficiais da Prefeitura de Nova Friburgo e da Defesa Civil. Em situações de emergência, o telefone é 199.
Para novembro, a previsão indica uma tendência de redução dos acumulados em relação a outubro, embora ainda exista possibilidade de pancadas intensas e temporais isolados. A expectativa de volumes abaixo da média mensal não elimina o risco de ocorrências pontuais, especialmente em áreas vulneráveis a alagamentos e deslizamentos.
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