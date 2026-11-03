Inmet aponta para novembro com elevação gradual das temperaturas e volumes de chuva abaixo da média mensal - Imagem de wirestock no Magnific

Inmet aponta para novembro com elevação gradual das temperaturas e volumes de chuva abaixo da média mensalImagem de wirestock no Magnific

Publicado 03/11/2026 19:49

O município de Nova Friburgo registrou 348 milímetros de chuva em outubro de 2026, volume 84% superior à média histórica para o mês, de 189 milímetros, segundo dados do serviço metereológico Climatempo. O acumulado representa quase o dobro do esperado para o período. A instabilidade também foi registrada em outras cidades da Região Serrana, com episódios de chuva forte, queda de temperatura e transtornos provocados pelas condições meteorológicas. LEIA MAIS: Teresópolis registra 25 dias de chuva em outubro



Esse volume surpreendeu os meteorologistas por ocorrer na transição do período seco para a primavera, quando historicamente os índices de precipitação costumam ser baixos na Região Serrana. A previsão no início de outubro indicava que Nova Friburgo poderia acumular mais de 50 milímetros de chuva até o dia 1º de novembro. Na ocasião, a maior concentração de precipitação estava prevista para o dia 30, com possibilidade de 42,3 milímetros em 24 horas.



LEIA MAIS: Rio transborda e alaga propriedade no Cardinot Esse volume surpreendeu os meteorologistas por ocorrer na transição do período seco para a primavera, quando historicamente os índices de precipitação costumam ser baixos na Região Serrana. A previsão no início de outubro indicava que Nova Friburgo poderia acumular mais de 50 milímetros de chuva até o dia 1º de novembro. Na ocasião, a maior concentração de precipitação estava prevista para o dia 30, com possibilidade de 42,3 milímetros em 24 horas. Previsão para novembro



O Inmet também divulgou, em 29 de outubro,



O boletim aponta ainda a possibilidade de intensificação do fenômeno El Niño, que pode influenciar os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do país.



A tendência para novembro é de temperaturas acima da média em grande parte do país. No estado do Rio de Janeiro, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para dias mais quentes, com elevação gradual das temperaturas e volumes de chuva abaixo da média mensal.O Inmet também divulgou, em 29 de outubro, o quinto boletim do Painel El Niño , elaborado em parceria com outras instituições de monitoramento climático. O documento indica maior probabilidade de chuvas acima da faixa normal entre novembro de 2026 e janeiro de 2027 em partes do Sudeste, além da Região Sul e de áreas do Centro-Oeste.O boletim aponta ainda a possibilidade de intensificação do fenômeno El Niño, que pode influenciar os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do país. Atenção aos alertas



A população pode acompanhar as atualizações meteorológicas e os alertas pelos canais oficiais da Prefeitura de Nova Friburgo e da Defesa Civil. Em situações de emergência, o telefone é 199.



Para novembro, a previsão indica uma tendência de redução dos acumulados em relação a outubro, embora ainda exista possibilidade de pancadas intensas e temporais isolados. A expectativa de volumes abaixo da média mensal não elimina o risco de ocorrências pontuais, especialmente em áreas vulneráveis a alagamentos e deslizamentos.

Com a chegada do período mais chuvoso, a preocupação com a Região Serrana se acentua. A orientação é que moradores de áreas de risco acompanhem os avisos emitidos pela Defesa Civil e permaneçam atentos a sinais de perigo, como rachaduras em paredes e terrenos, inclinação de árvores e postes ou movimentação de encostas.A população pode acompanhar as atualizações meteorológicas e os alertas pelos canais oficiais da Prefeitura de Nova Friburgo e da Defesa Civil. Em situações de emergência, o telefone é 199.Para novembro, a previsão indica uma tendência de redução dos acumulados em relação a outubro, embora ainda exista possibilidade de pancadas intensas e temporais isolados. A expectativa de volumes abaixo da média mensal não elimina o risco de ocorrências pontuais, especialmente em áreas vulneráveis a alagamentos e deslizamentos.

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