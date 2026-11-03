Não foi divulgado o volume total de drogas apreendidas - 11BPM

Não foi divulgado o volume total de drogas apreendidas11BPM

Publicado 03/11/2026 20:10

Policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (Nova Friburgo) apreenderam drogas na comunidade conhecida como Favela do Trem, no bairro Cordoeira, em Nova Friburgo , nesta segunda-feira (2), feriado de Finados. A ação foi realizada após denúncias sobre a prática de tráfico de drogas na localidade.





De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até o endereço indicado pelos denunciantes e avistaram dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação das equipes, os indivíduos fugiram em direção ao interior da comunidade. Durante as buscas, os policiais conseguiram identificar os suspeitos e localizar o material entorpecente. A quantidade e os tipos de drogas apreendidos não foram divulgados. Os dois homens, no entanto, não foram encontrados.



A ocorrência foi registrada durante uma ação de inteligência do Serviço Reservado do 11º BPM.

LEIA MAIS: PM abre apuração sobre conduta de agente que incita boicote a empresas De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até o endereço indicado pelos denunciantes e avistaram dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação das equipes, os indivíduos fugiram em direção ao interior da comunidade. Durante as buscas, os policiais conseguiram identificar os suspeitos e localizar o material entorpecente. A quantidade e os tipos de drogas apreendidos não foram divulgados. Os dois homens, no entanto, não foram encontrados.A ocorrência foi registrada durante uma ação de inteligência do Serviço Reservado do 11º BPM.

Segunda operação em menos de uma semana





Naquela ocorrência, foram recolhidos 453 pinos de cocaína, 31 papelotes da mesma droga e seis tabletes de maconha, além de R$ 80 em dinheiro e um aparelho celular. A apreensão foi a segunda ação policial realizada no bairro Cordoeira em menos de uma semana. Na quarta-feira (28), policiais militares da PATAMO prenderam um homem em flagrante e apreenderam mais de um quilo de entorpecentes durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na região.Naquela ocorrência, foram recolhidos 453 pinos de cocaína, 31 papelotes da mesma droga e seis tabletes de maconha, além de R$ 80 em dinheiro e um aparelho celular.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 151ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Na unidade, foi constatada a existência de um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).



De acordo com a Polícia Militar, o suspeito atuava na facção criminosa Comando Vermelho (CV). A corporação estimou em R$ 10,5 mil o prejuízo causado ao tráfico local com a apreensão do material.





Episódios recorrentes no bairro

O bairro Cordoeira, em Nova Friburgo, é apontado pela Polícia Militar como área de atuação do Comando Vermelho (CV), facção criminosa que, segundo informações divulgadas pelo 11º BPM, está envolvida com o tráfico de drogas na região. Episódios de operações contra o tráfico têm sido recorrentes no bairro. Nos últimos dois meses, mais de dez incursões para repressão a esse tipo de crime foram registradas no local.