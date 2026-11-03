Não foi divulgado o volume total de drogas apreendidas11BPM
De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até o endereço indicado pelos denunciantes e avistaram dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação das equipes, os indivíduos fugiram em direção ao interior da comunidade. Durante as buscas, os policiais conseguiram identificar os suspeitos e localizar o material entorpecente. A quantidade e os tipos de drogas apreendidos não foram divulgados. Os dois homens, no entanto, não foram encontrados.
A ocorrência foi registrada durante uma ação de inteligência do Serviço Reservado do 11º BPM.
Segunda operação em menos de uma semana
Naquela ocorrência, foram recolhidos 453 pinos de cocaína, 31 papelotes da mesma droga e seis tabletes de maconha, além de R$ 80 em dinheiro e um aparelho celular.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito atuava na facção criminosa Comando Vermelho (CV). A corporação estimou em R$ 10,5 mil o prejuízo causado ao tráfico local com a apreensão do material.
Episódios recorrentes no bairro
Na ocasião, os policiais localizaram dez cargas de cocaína e uma de maconha, que foram encaminhadas à delegacia. Ninguém foi preso.
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