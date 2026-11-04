A visita ao ISNF integrou a iniciativa "Ciência Delas", que destaca a participação e o protagonismo das mulheres na ciência.Divulgação
O valor corresponde a honorários pessoais que a Prefeitura de Nova Friburgo costuma pagar a palestrantes convidados. Tatiana abriu mão do recebimento e indicou que a quantia fosse destinada a uma iniciativa coordenada por mulheres e com aplicação prática no município. A escolha recaiu sobre a pesquisa “Da Biodiversidade à Terapêutica: Avaliação Farmacológica de Espécies Nativas da Família Myrtaceae em Modelos de Inflamação, Obesidade e Pré-eclâmpsia”.
O estudo é coordenado pela professora Aislan Fagundes, em parceria com as docentes Caroline Fernandes e Thereza Bargut. A pesquisa investiga o potencial farmacológico de espécies nativas da família Myrtaceae em modelos relacionados à inflamação, à obesidade e à pré-eclâmpsia. O trabalho também aproxima a produção científica da biodiversidade brasileira e busca ampliar o conhecimento sobre possíveis aplicações terapêuticas dessas espécies.
“É praxe, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que a prefeitura remunere os convidados, mas a professora Tatiana declinou e sugeriu que o valor tivesse uma aplicação prática em Nova Friburgo. O projeto escolhido atua no mesmo campo da professora Tatiana, que tem formação em Biologia”.
Pesquisadora ganhou projeção com estudos sobre polilaminina
A pesquisa ganhou repercussão nacional, mas ainda está em fase inicial de avaliação clínica. A autorização para os primeiros ensaios em humanos prevê, nesta etapa, a análise de segurança; a eficácia do tratamento ainda precisa ser comprovada em estudos posteriores.
A visita ao ISNF integrou a iniciativa “Ciência Delas”, que destaca a participação e o protagonismo das mulheres na ciência. A programação foi organizada pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, em parceria com a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Além da doação, o encontro incluiu atividades de apresentação de pesquisas, iniciativas de inovação e empreendedorismo desenvolvidas no campus, além de visita aos laboratórios e recepção de representantes da comunidade acadêmica.
Cientista Tatiana Sampaio doa para pesquisa da UFF em Nova Friburgo
Valor de R$ 18 mil será destinado à recuperação de equipamentos de projeto do Instituto de Saúde de Nova Friburgo
PM apreende drogas na Favela do Trem, em Nova Friburgo
Material foi recolhido durante ação de inteligência no bairro Cordoeira; ocorrência foi a segunda operação policial na região em menos de uma semana
Nova Friburgo registra chuva 84% acima da média em outubro
Município acumulou 348 milímetros de precipitação no mês; previsão aponta possibilidade de pancadas fortes na Região Serrana
Nova Friburgo terá agendamento de consultas com especialistas direto nas UBS
Lei sancionada prevê que marcações de primeira consulta e retorno sejam feitas na unidade de saúde de referência; implantação será gradual
Frizão segura empate e conquista Taça Maracanã invicto
Friburguense fica no 1 a 1 com o Santa Cruz, termina a primeira fase na liderança e terá vantagem na semifinal da Série B2
Nova Friburgo terá cemitérios abertos das 8h às 17h no Dia de Finados
Cinco unidades funcionarão das 8h às 17h nesta segunda-feira (2); Prefeitura intensificou os serviços de manutenção para receber visitantes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.