A visita ao ISNF integrou a iniciativa "Ciência Delas", que destaca a participação e o protagonismo das mulheres na ciência. - Divulgação

A visita ao ISNF integrou a iniciativa "Ciência Delas", que destaca a participação e o protagonismo das mulheres na ciência.Divulgação

Publicado 04/11/2026 10:00

A cientista Tatiana Sampaio doou R$ 18 mil a um projeto de pesquisa do Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF) , da Universidade Federal Fluminense (UFF). O recurso será usado na recuperação de equipamentos de um dos projetos da instituição que precisam de manutenção. A doação foi anunciada após visita da pesquisadora ao instituto, em 26 de outubro, durante a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. LEIA MAIS: Guilherme Delaroli propõe título de Benemérito do Estado para a cientista Tatiana Sampaio



O valor corresponde a honorários pessoais que a Prefeitura de Nova Friburgo costuma pagar a palestrantes convidados. Tatiana abriu mão do recebimento e indicou que a quantia fosse destinada a uma iniciativa coordenada por mulheres e com aplicação prática no município. A escolha recaiu sobre a pesquisa “Da Biodiversidade à Terapêutica: Avaliação Farmacológica de Espécies Nativas da Família Myrtaceae em Modelos de Inflamação, Obesidade e Pré-eclâmpsia”.



O estudo é coordenado pela professora Aislan Fagundes, em parceria com as docentes Caroline Fernandes e Thereza Bargut. A pesquisa investiga o potencial farmacológico de espécies nativas da família Myrtaceae em modelos relacionados à inflamação, à obesidade e à pré-eclâmpsia. O trabalho também aproxima a produção científica da biodiversidade brasileira e busca ampliar o conhecimento sobre possíveis aplicações terapêuticas dessas espécies.

LEIA MAIS: Polilaminina: Anvisa aprova início dos testes com pacientes com lesão medular O valor corresponde a honorários pessoais que a Prefeitura de Nova Friburgo costuma pagar a palestrantes convidados. Tatiana abriu mão do recebimento e indicou que a quantia fosse destinada a uma iniciativa coordenada por mulheres e com aplicação prática no município. A escolha recaiu sobre a pesquisa “Da Biodiversidade à Terapêutica: Avaliação Farmacológica de Espécies Nativas da Família Myrtaceae em Modelos de Inflamação, Obesidade e Pré-eclâmpsia”.O estudo é coordenado pela professora Aislan Fagundes, em parceria com as docentes Caroline Fernandes e Thereza Bargut. A pesquisa investiga o potencial farmacológico de espécies nativas da família Myrtaceae em modelos relacionados à inflamação, à obesidade e à pré-eclâmpsia. O trabalho também aproxima a produção científica da biodiversidade brasileira e busca ampliar o conhecimento sobre possíveis aplicações terapêuticas dessas espécies. Claudio Fernandes, professor do ISNF e presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo (CMCTINF), esclarece os motivos da doação.



“É praxe, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que a prefeitura remunere os convidados, mas a professora Tatiana declinou e sugeriu que o valor tivesse uma aplicação prática em Nova Friburgo. O projeto escolhido atua no mesmo campo da professora Tatiana, que tem formação em Biologia”. LEIA MAIS: Tatiana Sampaio: inteligência, coragem e a força de um verdadeiro mulherão da ciência Pesquisadora ganhou projeção com estudos sobre polilaminina Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Tatiana Sampaio é bióloga e pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da universidade, onde coordena o Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular. Há décadas, ela desenvolve estudos sobre a polilaminina, substância experimental investigada por seu potencial de estimular a regeneração de conexões nervosas após lesões na medula espinhal.



A pesquisa ganhou repercussão nacional, mas ainda está em fase inicial de avaliação clínica. A autorização para os primeiros ensaios em humanos prevê, nesta etapa, a análise de segurança; a eficácia do tratamento ainda precisa ser comprovada em estudos posteriores.



A visita ao ISNF integrou a iniciativa “Ciência Delas”, que destaca a participação e o protagonismo das mulheres na ciência. A programação foi organizada pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, em parceria com a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.



Além da doação, o encontro incluiu atividades de apresentação de pesquisas, iniciativas de inovação e empreendedorismo desenvolvidas no campus, além de visita aos laboratórios e recepção de representantes da comunidade acadêmica.

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