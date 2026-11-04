Segundo a Prefeitura, parte dos R$ 4,3 milhões cobrados corresponde a diferenças decorrentes do reajuste da remuneração por quilômetro rodadoDivulgação Faol
A concessionária afirma que os atrasos têm provocado dificuldades no fluxo de caixa, comprometendo o planejamento financeiro e o cumprimento de suas obrigações. No comunicado, a empresa destaca que os recursos municipais são essenciais para a manutenção do serviço e que a regularidade dos pagamentos é necessária para garantir a continuidade e a qualidade do transporte oferecido à população.
A FAOL também alertou que, caso os atrasos persistam, os efeitos poderão se agravar e atingir diretamente os passageiros. Apesar da manifestação, a empresa não anunciou mudanças nos horários ou na circulação dos ônibus.
Prefeitura contesta a cobrança
A administração municipal também contestou a composição do valor apresentado pela empresa. Segundo a Prefeitura, parte dos R$ 4,3 milhões cobrados corresponde a diferenças decorrentes do reajuste da remuneração por quilômetro rodado, e não a atrasos nos repasses ordinários do subsídio.
De acordo com o município, o pedido administrativo de reajuste foi apresentado pela FAOL somente em junho de 2026, embora devesse ter sido formalizado em janeiro. A solicitação foi analisada e deferida, e os valores correspondentes estariam sendo pagos regularmente.
A Prefeitura argumenta que essas diferenças não devem ser tratadas indistintamente como atrasos no pagamento do subsídio, uma vez que decorrem de um pedido de reajuste apresentado pela própria concessionária meses depois da data prevista.
Divergência sobre o custo do transporte
Subsídio complementa o valor das passagens
Em Nova Friburgo, a remuneração da FAOL é calculada com base nos quilômetros rodados e na frota em operação. A diferença entre a arrecadação tarifária e o custo da prestação do serviço é complementada pelo município.
Até o momento, não houve anúncio de paralisação, redução de linhas ou alteração nos horários dos ônibus em decorrência da disputa.
FAOL aponta dívida de R$ 4,3 milhões da Prefeitura de Nova Friburgo
Município contesta cobrança da empresa concessionária de transporte coleitvo municipal
Cientista Tatiana Sampaio doa para pesquisa da UFF em Nova Friburgo
Valor de R$ 18 mil será destinado à recuperação de equipamentos de projeto do Instituto de Saúde de Nova Friburgo
PM apreende drogas na Favela do Trem, em Nova Friburgo
Material foi recolhido durante ação de inteligência no bairro Cordoeira; ocorrência foi a segunda operação policial na região em menos de uma semana
Nova Friburgo registra chuva 84% acima da média em outubro
Município acumulou 348 milímetros de precipitação no mês; previsão aponta possibilidade de pancadas fortes na Região Serrana
Nova Friburgo terá agendamento de consultas com especialistas direto nas UBS
Lei sancionada prevê que marcações de primeira consulta e retorno sejam feitas na unidade de saúde de referência; implantação será gradual
Frizão segura empate e conquista Taça Maracanã invicto
Friburguense fica no 1 a 1 com o Santa Cruz, termina a primeira fase na liderança e terá vantagem na semifinal da Série B2
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.