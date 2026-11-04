UPA tem meta de 10.125 atendimentos médicos por mês para manter o custeio federal.PMNF
A contratação teve início com a publicação do edital de chamamento, em abril deste ano. Na ocasião, a Prefeitura informou que buscava uma organização social sem fins lucrativos para assumir a unidade. A estimativa inicial do processo era de R$ 104.385.672,60; o valor homologado e posteriormente contratado ficou em R$ 104.380.708,80.
Antes da formalização do novo contrato, a gestão da UPA estava a cargo da organização social Viva Rio. Em setembro, o Diário Oficial publicou um termo aditivo que prorrogou por seis meses o contrato anterior, no valor de R$ 10.573.856,58.
Histórico recente de problemas na unidade
A mudança de gestão ocorre em meio a questionamentos recentes sobre a unidade. Em outubro, funcionários denunciaram atrasos nos pagamentos, e a Prefeitura informou que a situação havia sido regularizada, sem detalhar quais categorias foram afetadas ou quando os valores foram quitados.
Em 2025, usuários também relataram problemas estruturais, incluindo sanitários interditados e piso danificado; à época, o município afirmou que havia iniciado intervenções. Esses episódios tornam a transição para a nova organização um ponto de atenção para trabalhadores e pacientes.
Seleção de profissionais para a unidade
A mudança de gestão também envolve a composição das equipes que atuam na UPA. O Instituto Vida e Saúde (Invisa) realizou processo seletivo para contratar profissionais da área de saúde para a unidade de Conselheiro Paulino, além de formar cadastro de reserva. O edital teve inscrições em outubro, e teve vagas para profissionais de nível superior e fundamental, além de cadastro reserva e oportunidades para pessoas com deficiência.
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